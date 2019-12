Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verfügungsfonds

Eine Beschreibung der zuletzt bewilligten Projekte über den Stadtteil-Verfügungsfonds Wattenscheid-Mitte hängst im Schaufenster des Stadtteilbüros an der Westenfelder Straße 1 aus. Die nächste Beiratssitzung soll am 4. März 2020 stattfinden, die Antragsfrist endet am 31. Januar 2020. Für Projektideen steht das Stadtteilmanagement gern beratend zur Seite.

Info und Kontakt unter 02327 9197930, info@wat-bewegen.de