Einige wenige Restkarten kann die Kolpingspielschar noch für die weiteren Karnevalssitzungen im Kolpinghaus Höntrop, Wattenscheider Hellweg 76, bieten. Sie beginnen am Freitag, 21. Februar, um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, am Samstag, 22. Februar, um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten kosten 13 Euro und sind in der „Kleinen Raupe“, Westenfelder Straße 3, und bei „Pickup“ von Dirk Kontny, an der Höntroper Straße 49 erhältlich.

Die Caritas Flüchtlingshilfe Essen e.V. hat ein Spendenkonto für das Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet eingerichtet, Info unter fluechtlingsdorf-ruhrgebiet.de, Kontakt auch über das Abgeordnetenbüro von Serdar Yüksel im Landtag von Nordrhein-Westfalen: serdar.yueksel@landtag.nrw.de, 0211 884 -25 02. Näheres über die Bochumer Suppenküche e.V. auch auf bochumer-suppenkueche.de, 0234 64 053 23, bochumer.suppenkueche@t-online.de.