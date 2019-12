Das Mädchen kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen, konnte die Klinik später aber wieder verlassen.

Unfall Sechsjährige bei Auffahrunfall in Wattenscheid verletzt

Wattenscheid/Gelsenkirchen. Bei einem Autounfall in Wattenscheid ist eine Sechsjährige aus Gelsenkirchen verletzt worden. Das Kind musste aber nicht im Krankenhaus bleiben.

Kein schöner Start in den Heiligabend: Ein sechsjähriges Mädchen ist am Mittag auf der Berliner Straße bei einem Auffahrunfall verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 24-Jähriger aus Gelsenkirchen gegen 12.45 Uhr auf den Wagen einer 40-Jährigen, ebenfalls aus Gelsenkirchen stammend, aufgefahren. Die Tochter der Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, beide Erwachsenen blieben unverletzt.

Zur Bescherung wieder aus der Klinik entlassen

Das Kind sei am Unfallort erstversorgt und dann in eine Klinik in Gelsenkirchen gebracht worden. Nach ambulanter Behandlung sei die Sechsjährige aber wieder entlassen worden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)