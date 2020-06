Konzerte Saisonstart in Coronazeit auf Wattenscheider Freilichtbühne

Wattenscheid. Dank der stufenweisen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Landesregierung soll die Saison 2020 auf der Freilichtbühne bald starten.

Das teilt die Bochumer Veranstaltungs-GmbH mit. Sie hat ein Hygieneschutzkonzept mit begleitendem Sicherheitskonzept entwickelt.

Geplant seien in den Sommermonaten freitags und samstags kleine Veranstaltungen im Biergarten an der Parkstraße – die erste am 20. Juni mit Roxopolis, einem jungen Trio aus dem Ruhrgebiet, dessen Musik man im Bereich Indie/Alternative einordnen kann. Weitere Künstler sind u.a. Jaimi Faulkner, Tom Klose, Florian Franke, das Duo Rawsome Delights, Lilou, Binyo und Luise Weidehaas.

Registrierung nötig

Alle Termine und Infos finden Interessierte auf der Website der Freilichtbühne Wattenscheid sowie auf Facebook. Die Registrierung für die Veranstaltungen erfolgt ausschließlich online über den Ticketanbieter Reservix. Die Links zu der Seite werden ab Montag, 15. Juni, in den einzelnen Veranstaltungen auf der Website der Freilichtbühne Wattenscheid und auf Facebook verfügbar sein. Hier können kostenfreie „Tickets“ in begrenzter Anzahl erworben werden. Zudem werden vor Ort noch wenige Restplätze vergeben.

Weitere Infos zu Programm und Registrierung will die BoVG bieten unter www.freilichtbuehne-wattenscheid.de und www.facebook.com/Frei-lichtbuehneWattenscheid/