Experiment gescheitert. Die brachliegende Fläche an der Lyrenstraße, zwischen West- und Brinkstraße, wird weder zur Paletten-Hochburg noch zu einem neuen Treffpunkt. Die bereits errichtete hölzerne Sitzpyramide und weitere rustikale Möbel sollen in der nächsten Zeit wieder abgetragen werden. Das angestrebte Bürger-Projekt fand keinen Anklang. Wie es kurzfristig auf dem Gelände weitergehen soll, ist ungewiss. Auf Sicht ist eine Bebauung der ehemaligen Tankstellen-Fläche am Rande der Innenstadt angedacht.

Immer wieder beschweren sich Anwohner über den Zustand des ungenutzten Areals an der stark befahrenen Lyrenstraße. Der Standort verkomme und verdrecke, werde in erster Linie zum Abladen von Müll genutzt, heißt es in mehreren Meldungen, die seit 2018 regelmäßig in der WAZ-Redaktion und auch bei der Lokalpolitik eingehen. Kontrollen hatten bislang wenig bewirkt. So erhoffte man sich im Hochsommer Abhilfe durch die Möbel-Aktion der „Ruhrstadt-Gartenmiliz“.

Auftakt wurde nicht fortgesetzt

Es blieb bei einem Versuch: Die „Ruhrstadt-Gartenmiliz“ startete ehrenamtlich die Möbelbau-Aktion mit Paletten. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

In Kooperation mit der Stadt begangen die ehrenamtlichen Aktiven mit dem Bau der Pyramide und weiterer Sitzmöbel aus Paletten. Zudem wurde die Fläche hölzern eingezäunt. Geplant als Auftaktveranstaltung und Initialzündung musste man schnell konstatieren: abholen konnte man Anwohner und Wattenscheider nicht. Das Interesse war, milde gesagt, „überschaubar“ – geguckt wurde, auch Strom von einem Nachbarn gespendet. Eine Fortsetzung blieb allerdings aus, Pyramide und Möbel bröckeln seitdem vor sich hin, wurden zum Teil beschädigt. Nur neuer Müll ist hinzugekommen.

Einzäunung zur Sicherung der Fläche

Auch offiziell wurde das Projekt nun beendet, informiert Bezirksbürgermeister Manfred Molszich (SPD), der das Scheitern bedauert. Die Paletten und die fertigen Möbel sollen abgebaut und abtransportiert, der ursprüngliche, nicht zufriedenstellende Zustand der Fläche somit wiederhergestellt werden. „Ich würde es vorziehen, zumindest Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Müllsituation endlich in den Griff zu bekommen“, regt Molszich an.

Ähnlich bewertet es Karsten Herlitz (CDU): „Jetzt gibt es erstmal wieder keine Nutzung, über kurz oder lang werden die Müllprobleme wieder größer. Bis zur angestrebten Bebauung sollten wir möglichst eine neue Nutzung finden.“ Das sieht auch die Stadt so, wie Sprecher Thomas Sprenger mitteilt: „Wir haben weiterhin ein Interesse daran, die Fläche zu bespielen oder zu begrünen. Wie sich das gestaltet, können wir aktuell noch nicht sagen.“

Wohn- und Gewerbenutzung ist angedacht

Mittelfristig bestehe das Ziel, das Areal „einer Bebauung zuzuführen“. Das „Zukunftskonzept Wohnen“ im Rahmen der Sozialen Stadt wurde in der Bezirksvertretung bereits vorgestellt. Auch verschiedene Varianten für die Lyrenstraße wurden in der Sitzung präsentiert, unter anderem eine Kombination aus Gewerbe- und Wohnnutzung.

Lob für Ehrenamtliche

Wattenscheid Begrünung und Dämmung Sollte die angedachte Bebauung umgesetzt werden, präferieren die Grünen „an dieser Stelle eine Fassaden- und Dachbegrünung“, so Oliver Buschmann. Auch an einer Schalldämmung „sollte man dort nicht sparen“. Ursprünglich wurde die Fläche, auf der bis 2004 eine Tankstelle stand, jahrelang für ein mögliches Regenrückhaltebecken vorgehalten.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Oliver Buschmann (Die Grünen) findet lobende Worte für die Aktivisten der Gartenmiliz: „Wir sind froh um jeden, der sich engagiert. Ich hätte es sehr begrüßt, wenn das Projekt angenommen worden wäre. Wenn das aber nicht zustande kommt, muss man sich nach Alternativen umschauen, ohne schlechte Stimmung zu verbreiten.“

Buschmann regt daher an, die Paletten nicht einfach abzutransportieren und zu entsorgen: „Wir könnten mit Wattenscheider Schulen reden, um eine sinnvolle Nutzung zu finden. So könnte auch die Ruhrstadt-Gartenmiliz beim Abtransport entlastet werden.“