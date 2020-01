Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Optimismus im Dorf

Mit einem bunten Bündel guter Anzeichen für Eppendorf hatte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Lars Nienke den traditionellen Neujahrsempfang in „Doros Kotten“ eröffnet. Seit dem Treffen vor einem Jahr an derselben Stelle hat sich einiges bewegt, damals konnten die Umbaupläne des örtlichen Rewe-Discounters vorgestellt werden.

Seitdem, zählte Nienke auf, wurde die Turnhalle renoviert, der Sportplatz erhielt einen Kunstrasen-Belag, die Bäckerei Naber baut an alter Stelle neu, auf der Fläche des Hotels am Südpark hat ein weiterer Neubau Form angenommen, die Bebauung auf der Brache an der Ruhrstraße entsteht, und die Engelsburger Straße wurde überholt. „Und jetzt tut sich auch was an der alten Schule, da sind viele von uns als Kinder noch hingegangen“, freute er sich.