Günnigfeld. Musik zur Marktzeit eröffnet den Reigen in der Kirche in Wattenscheid-Günnigfeld. Seit zehn Jahren öffnet sich die Pforte an der Parkallee.

Immer wieder schließen sich Kreise in der Zeit, die sich der üblichen Hektik verbergen. „Beim Aufräumen haben wir Programme aus den 1980er Jahren gefunden“, erzählt Andreas Fröhling lächelnd, „darin ging es um die Musikstücke, als die Orgel hier in der Christuskirche praktisch ganz neu war.“ Nun, da das Instrument in der evangelischen Kirche an der Parkallee gründlich gesäubert und generalüberholt präsentiert werden kann, ist das eine gute Gelegenheit, mit einer „Musik zur Marktzeit“ die Reihe „Offene Kirche“ wieder zu eröffnen. Seit zehn Jahren hat sich dieses Format hier bewährt.

Das Team der offenen Kirche um Pastor Christian Meier: (v.l.) Ursula Treppe (78), Marianne Kersting (84), Ingrid Flick (70), Helga Knicker (82) Foto: Manfred Sander

Der Kirchenmusikdirektor Fröhling hat den Unterschied seit der Instandsetzung der Orgel gleich bemerkt, „ich musste praktisch gar nichts nachstimmen“. Einige kurze „Häppchen“ bieten Fröhling sowie die beiden Kirchenmusiker Pia Kleine-Bußmann und Robert Hogrebe diesmal.

„Häppchen“ der Orgel-Literatur

Fröhling beschreibt kurz den Hintergrund der Werke und die Besonderheiten beim Zyklus „Der Morgen und der Abend“ von Leopold Mozart aus der Klassik, den romantischen Beiträgen von Robert Schumann mit „zarten, weichen Registern“, die „nicht schnell, aber sehr markiert gespielt werden sollen“. Beifall spenden die Besucher an diesem Morgen auch für die romantischen Stücke von Cesar Franck, geschrieben für Harmonium oder Orgel, die Fröhling als „schon fast wie Chansons klingend“ beschreibt.

Robert Hogrebe (23, Musikstudent), Pia Kleine-Bußmann (26) (Studentin Lehramt Musik) und Andreas Fröhling (57), Kreiskantor, bestreiten das Musikprogramm zur Marktkirche, das diesmal die Eröffnung in Wattenscheid-Günnigfeld bildet. Foto: Manfred Sander

Weitere Ideen willkommen

Ideen zur Fortsetzung des kleinen Programms jeweils am Samstagmorgen sind dem Vorbereitungsteam noch willkommen, und an diesem Morgen kommt denn auch die Frage, ob man es nicht auch mit Bläsermusik probieren sollte. Allein der Steinfußboden und die Akustik des Gebäudes sprächen unbedingt dafür. Alle Anregungen sind willkommen, meint Pfarrer Christian Meier beiläufig nickend, „so lange sie zu diesem besonderen Raum passen“.

Wattenscheid Willkommen Das Team der Offenen Kirche in Günnigfeld ist überzeugt: „Eine verschlossene Kirche widerspricht einer einladenden Gemeinde. Nur ein offenes Gotteshaus, das sich in der Gemeinde etabliert hat und sich auch entsprechend weiterentwickelt, gibt Geborgenheit und Ruhe. Gewiss strömen keine Massen zur Offenen Kirche. Doch auch wenn es an einem Samstag dann einmal nur drei oder vier sein sollten, die kommen und eine Kerze anzünden oder Raum für ein Gebet suchen – für diese Menschen wollen wir da sein. Ihr Händedruck, wenn Worte fehlen, das „Danke schön“, ein freundlicher Blick, ein Gespräch – all das sagt uns dann, dass es einen Sinn hat, was wir hier tun.“ Samstags von 11 bis 13 Uhr ist auch die Friedenskirche in der Wattenscheider Innenstadt geöffnet, mit Kirchencafé, Eine-Welt-Laden und Mittagsgebet um 12 Uhr, außerdem jeweils dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr. Mehr zu den Offenen Kirchen im Kirchenkreis Bochum unter www.kirchenkreis-bochum.de/angebote/kultur/offene-kirchen

Der Raum ist bewusst offen an den Samstagen, und ist in den zehn Jahren, in denen das Angebot inzwischen schon gemacht wird, auch ganz unterschiedlich angenommen worden.

Pfarrer Christian Meier dankt dem Team der „Offenen Kirche“ und beendet die Auftakt-Veranstaltung augenzwinkernd mit dem Hinweis: „Sonntags um 10 Uhr ist hier ja auch noch auf.“