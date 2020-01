Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meister und Pokalsieger

Das „Höntroper Band“ und die Vereinsmeisterschaft sicherten sich in diesem Jahr Helga und Karl-Josef Fahnenbruch mit Zwerg Australorps schwarz, den Landesverbandsehrenpreis LVE Luziana und Holger Fahnenbruch mit Zwerg New Hampshire weiß, den Kreisverbandsehrenpreis KVE Bringfried Mey mit Altenburger Trommeltauben.

Der Wanderpokal der Bezirksvertretung ging an Gabriele Schlüter mit Zwerg Barnevelder weiß und Ulrich Tognino mit Altdeutschen Mövchen, in der Jugend an Leonie Kappel mit Zwerg New Hampshire weiß. Den Manfred Adolph Gedächtnispokal errangen die Zwerg New Hampshire goldbraun von Markus Fahnenbruch, den Friedhelm Jung Gedächtnispokal die Zwerg Australorps schwarz von Helga und Karl-Josef Fahnenbruch.

Preisrichter waren Günter Elwing aus Hamm und Friedrich-Wilhelm Brüggemann aus Herdecke.