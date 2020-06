Jugendfreizeithäuser in Wattenscheid bieten Ferienprogramm

Wattenscheid. Die Kinder- und Jugendtreffs machen wegen Corona ein abgespecktes Ferienpass-Programm. Dennoch wird den Wattenscheider Teilnehmern viel geboten.

Der diesjährige Ferienpass beschränkt sich weitgehend auf Angebote in den Jugendfreizeithäusern. Vier Kinder- und Jugendtreffs in Wattenscheid sind mit von der Partie. In allen Fällen ist die Teilnehmerzahl wegen der Abstands- und Hygieneregeln beschränkt, um Anmeldungen wird gebeten.

Der Kinder- und Teenietreff im Wichernhaus, öffnet ab Montag, 20. Juli, dann jeweils von 11 bis 15 Uhr. Bis Freitag, 7. August, wird gebastelt, gespielt, Filme geschaut, zudem öffnet die Wikingerwerkstatt und es gibt Ausflüge. Für alle Veranstaltungen ist immer das Wichernhaus, Parkallee 20 in Wattenscheid-Günnigfeld der Treffpunkt. Bei Ausflügen treffen sich die Teilnehmer auf dem Marktplatz vor dem Wichernhaus. Zu allen Angeboten für Kinder von 6 bis 12 Jahren ist eine Voranmeldung erforderlich, telefonisch bei Angelika Brinkmann oder Michael Boltner, 02327/84537.

Das Falkenheim „Klecks“ startet bereits am Montag (29.) in den Ferienpass. Bis zum 7. August gibt es von 13 bis 17 Uhr Thementage wie Sport, Kreativität, Spiele, Bewegung und Kunst. Alle Angebote finden in Kleingruppen statt und sind kostenlos für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren; Bußmannweg 14, 02327 / 82572. Überdies sind bei gutem Wetter Ballspiele auf dem Außengelände geplant, eventuell wird ein Planschbecken aufgestellt. Diese Angebote können nur stattfinden, wenn die Corona Hygieneschutzregeln es erlauben.

Das Falkenheim „Mini-Klecks“ setzt ab Montag (29.) auf das Zirkusprojekt „Pirella“. Ebenfalls zwischen 13 und 17 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen (6 bis 16 Jahren) bis zum 7. August in die verschiedenen Manege-Disziplinen eingeübt wie Jonglage, Stelzen-, Kugel- und Drahtseil laufen. Die Angebote erstrecken sich jeweils über eine ganze Woche, Anmeldungen sind wochenweise nötig. Die Angebote finden in Kleingruppen statt (max. 15 Personen). Hollandstraße 39, Tel. 02327 / 82572.

Das evangelische Kinder- und Jugendhaus Eppendorf, In der Rhode 6, macht Angebote von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 17. Juli. Die Kinder zwischen 6 und 11 Jahren begeben sich auf Zeitreise, sie machen Ausflüge und Geländespiele, etwa im Hörster Holz, basteln, spielen und klettern. Anmeldungen sind erforderlich, die Anmeldungen sind in der dritten Ferienwoche auch tageweise möglich. Anmeldungen direkt im Jugendhaus im Rahmen der Öffnungszeiten, per Telefon 02327 780610 oder per E-Mail: webmaster@ot-eppendorf.de.

Details zu den einzelnen Angeboten in den Wattenscheider Jugendfreizeithäusern gibt es unter bochum.de/ferienpass.