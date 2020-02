Erfahrung sammeln

Als Pilotprojekt wird der Unterflur-Container-Standort für den Umweltservice Bochum auch deshalb dienen, weil an dieser Stelle Daten für die Abfuhr des gesammelten Altglases für mögliche weitere Standorte aufgenommen werden können.

Im gesamten Stadtgebiet sind 282 Depotcontainerstandplätze mit Glascontainern verteilt, insgesamt sind es 754 Glasdepotcontainer. Die Standorte sollen in möglichst kurzer Zeit erreichen werden können. Die getrennte Entsorgung von Altglas in den Glascontainern wird nach Erfahrungen des USB in der Bevölkerung sehr gut angenommen.