Einbruchsversuch in Wattenscheid – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruchsversuch in Wattenscheid am Donnerstag (16. Juli) sucht die Polizei Bochum Zeugen. Der Einbrecher konnte fliehen. (Symbolbild)

Bochum-Wattenscheid. Nach einem Einbruchsversuch in Wattenscheid am Donnerstag (16. Juli) sucht die Polizei Bochum Zeugen. Der Einbrecher konnte fliehen.

Die Polizei Bochum sucht nach einem versuchten Einbruch in Wattenscheid am Donnerstag (16. Juli) Zeugen. Um 11.40 Uhr soll ein dunkel gekleideter Mann mit schwarzer Base-Cap und weißen Turnschuhen versucht haben, in ein Haus an der Varenholzstraße einzubrechen, teilt die Polizei mit. Der Versuch scheiterte und der Verdächtige floh in unbekannte Richtung.

Polizei Bochum sucht nach Einbruch Zeugen

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter 0234/ 909-41 35 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -44 41).

Weitere Nachrichten aus Wattenscheid gibt es hier.