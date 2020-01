Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Termine in Höntrop

Die Kleinsten steigen zuerst in den Sattel: Am Sonntag, 16. Februar, reiten die Kinder der Höntroper Gänsereiter um den Titel, ab 12 Uhr in der Reithalle am Südpark. Schon ausverkauft ist die große Sause zur Altweiberfastnacht am Donnerstag, 20. Februar, 18 Uhr, im Vereinsheim am Höntroper Gänsereiterweg 6.

Dann folgt der Höhepunkt des Jahres mit dem eigentlichen Gänsereiten am Rosenmontag, 24. Februar, ab 13 Uhr auf der Anlage im Südpark, anschließend bricht der Umzug mit dem neuen Königspaar durch Höntrop auf. Gebührend gefeiert wird dann noch ab 16.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Preins Feld 8, mit Showband und Disco, dabei wird dann auch das neue Königspaa r proklamiert. Karten für 10 Euro sind nur im Vorverkauf bei allen Höntroper Gänsereitern erhältlich.