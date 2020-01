Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Autorin

1967 erscheint Halina Birenbaums erstes Buch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ in ihrer Muttersprache polnisch. Es folgen schnell die englische und deutsche Übersetzung und heute liegt das Buch in zehn Sprachen vor. Das Leben und der Tod in der Besatzungszeit, das Martyrium der polnischen Juden in den Ghettos und in den Konzentrationslagern bilden bis heute das Hauptthema ihrer Prosa und Dichtung. 1986 kehrt sie erstmals nach Auschwitz zurück, in den folgenden Jahren werden ihre Besuche in Polen häufiger. Als Zeitzeugin arbeitet sie mit den pädagogischen Mitarbeiten in Auschwitz zusammen, inzwischen auch als Sprecherin des Komitees der Auschwitz-Überlebenden.

Von Halina Birenbaum sind als Buch verlegt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, Hagen 1989, Auschwitz 1993 ff/ Frankfurt 1995 ff; „Rückkehr in das Land der Väter. Erinnerungen“, Frankfurt 1998; „Ich suche das Leben bei den Toten“, Berlin 2019, Metropol Verlag.