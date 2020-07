Das Wattenscheider Repaircafé öffnet wieder die Türen

Wattenscheid-Mitte. Unter Wahrung der Corona-Regeln öffnet das Seniorenbüro Wattenscheid am Freitag, 7. August, von 14 bis 17 Uhr wieder sein Repaircafé.

Die ehrenamtlichen Mitstreiter bemühen sich dann unter strengen Abstandsregeln, mitgebrachte defekte Geräte zu reparieren, Löcher zu stopfen oder Kurzschlüsse zu beseitigen – von der Kaffeemaschine bis zum Mixer, vom Plattenspieler bis zum CD-Laufwerk reicht die Palette. Auch defekte Lampen und Schreibmaschinen können zur Reparatur gebracht werden.

Corona-Regeln gilt es einzuhalten

Währenddessen wird im Repaircafé Wattenscheid 30 Minuten lang gemessen, geschraubt, geprüft. Wenn dann der Fehler nicht zu ermitteln ist, kommt das nächste Gerät zur Untersuchung an die Reihe. Auch Textilien werden repariert: verlorene Maschen beim Strickpulli, verschlissene Ärmel beim Hemd, aufgegangene Säume am Rock, der berühmte fehlende Knopf an der Bluse etc.

Auch Textilien

Der Textiltisch kümmert sich um diese Sachen. „Dabei soll gerade Älteren geholfen werden, die nicht mehr so gut sehen können. Denn für die Seniorinnen wird der Faden der ins Nadelöhr soll, oft zur echten Prüfung. Dafür steht dann das Repair-Team zur Verfügung“, erklärt Rita Kosthaus, ehrenamtliche Mitarbeiterin.

Kein Catering

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Die Besucher sind verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz mitzubringen. Außerdem liegen Teilnehmerlisten bereit, die dann aus Datenschutzgründen nach drei Wochen vernichtet werden. Allerdings darf kein Catering – wie Kaffee, Getränke etc. – angeboten werden. Das Repaircafé findet in der Begegnungsstätte im Haus der Caritas, Eingang An der Papenburg, jeden ersten Freitag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt. „Nach und nach soll die Öffnung weiterer Aktivitäten in der Begegnungsstätte folgen“, so Johannes Bielawa vom WAT-Seniorenbüro.

Weitere Infos unter Tel. 02327/ 94 61 26 und 0152/26 31 82 98.