Das Sportzentrum in Wattenscheid-Westenfeld aus der Vogelperspektive. Aus dem Ascheplatz an der Lohackerstraße wurde ein hochmoderner Kunstrasen.

Sportzentrum Das Sportzentrum in Wattenscheid-Westfeld ist fertig

Wattenscheid-Westenfeld. Große Freude bei Fußballern, Schülern und Leichtathleten in Wattenscheid: Sie können in Kürze das sanierte Sportzentrum Westenfeld wieder nutzen.

Das Sportzentrum in Wattenscheid-Westenfeld ist fertig. Mit einem Budget von circa zwei Millionen Euro hat die Stadt den früheren Aschenplatz an der Lohackerstraße durch einen modernen Kunstrasenplatz ersetzt. Mehrere hundert Sattelzüge altes Material wurden abgefahren und ebenso viel neues Material angeliefert, um den Sportplatz Westenfeld zu sanieren.

Neben dem 64 mal 100 Meter großen Kunstrasen verfügt er nun über ein Volleyball- sowie ein Basketball-Spielfeld, eine 4x400-Meter-Laufbahn, zwei Sprunggruben und eine Kugelstoßanlage. Er besitzt jetzt zudem einen barrierefreien Zugang und LED-Beleuchtung.

Fußballer, Schüler und Leichtathleten nutzen die Anlage

Nutzerinnen und Nutzer sind die Vereine SF Westenfeld 1965 und FC Hasret Spor Bochum 94 sowie die Sportschule NRW. Diese setzt sich zusammen aus der Pestalozzi-Realschule, der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule, dem Hellweg Gymnasium, dem Märkischen Gymnasium und dem Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum. Für den Umbau hat Bochum Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erhalten.

Aktuelle Nachrichten aus Bochum und Wattenscheid – jetzt den kostenlosen Newsletter bestellen

Am Dienstag, 18. August, um 14.30 Uhr, wird die Sportanlage Westenfeld an der Lohackerstraße offiziell an die Nutzerinnen und Nutzer übergeben. Die Eröffnung der Anlage gestalten „Watt‘n Circus“ der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule mit Programmausschnitten und die Astro-Stars mit einer Basketball-Vorführung.

Weitere Nachrichten aus Wattenscheid lesen Sie hier.