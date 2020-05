Ludger Storch ist Leiter der ökumenischen Telefonseelsorge in Bochum. Auf unserem Bild simuliert er ein Telefongespräch.

Telefonseelsorge Bochum: In der Krise sucht die Telefonseelsorge Mitarbeiter

Bochum. Die Bochumer Telefonseelsorge sucht ehrenamtliche Mitarbeiter. Es wird eine kostenlose Ausbildung in Gesprächsführung angeboten.

Die Nummer der Bochumer Telefonseelsorge wird aktuell besonders oft gewählt. Doch helfen will gelernt sein: Wer den Hörer abnimmt, hat ein einjährige Ausbildung hinter sich. Den nächsten Kurs bietet die Organisation im Herbst 2020 an. Die kostenlose Ausbildung vermittelt Ehrenamtlichen Gesprächsführung in Theorie und Praxis.

Verpflichtung zur Mitarbeit

Teilnehmer verpflichten sich im Anschluss zwei mitzuarbeiten: Monatlich 15 Stunden Telefondienst, jährlich drei Nachtschichten. Reflexionsgruppen und Fortbildungen gehören dazu. Interessierte melden sich unter: info@telefonseelsorge-bochum.de.