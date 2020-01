Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch bei den Nachbarn

Ein Blick über den Zaun lohnt sich auf der Suche nach Veranstaltungen in der 5. Jahreszeit, und auch die beginnen schon früh diesmal. Das Stadtprinzenpaar der Herner Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Rot, Andreas I. & Jennifer I. legt vor mit der 13. Benefizveranstaltung am Freitag, 10. Januar, ab 19.11 Uhr im Veranstaltungszentrum Gysenberg, Am Revierpark 40, in Herne. Eintritt: Sitzplatz 11 Euro, Stehplatz 6 Euro.

Im Ruhrcongress am Stadionring in Bochum feiert der Festausschuss Bochumer Karneval am Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr, mit dem Dreigestirn aus Prinz Markus I., Jungfrau Hanna I. und Bauer Armin I. Karten gibt’s für 20 Euro unter anderem im WAZ-Leserladen an der Huestraße.