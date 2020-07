Alkohol: Radlerin aus Bochum stürzt und kommt ins Hospital

Die verletzte Radfahrerin wurde in Bochum ins Krankenhaus gebracht.

Bochum. Eine Radfahrerin (44) ist in Bochum gegen einen geparkten Transporter gefahren. Sie kam ins Krankenhaus. Offensichtlich war sie nicht fahrtüchtig.

fuhr die Frau am Dienstag gegen 15.50 Uhr über die Hunscheidtstraße in Richtung Hattinger Straße im Ehrenfeld. In Höhe der Hausnummer 88 übersah sie den Kleinlaster und kollidierte mit ihm.

Frau stand unter Alkohol und Drogen

Die Polizei stellte fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat ermittelt.