Der Stadtgarten entstand 1899 bis 1901 als englischer Landschaftsgarten mit organisch geführten Wegen, großen Wiesenflächen, einem Gondelteich und einem Kinderspielplatz. Die ursprünglich etwa 4 Hektar große Anlage am damaligen Stadtrand wurde nach und nach erweitert. 1923 wurde mit dem Bau der Freilichtbühne mit rund 3000 Sitzplätzen, der ersten Volieren und einem Freigehege für Damwild, Ziegen und Schafe begonnen. 1925 wurde in einem zweiten Bauabschnitt ein zweiter Teich im Norden angelegt und das Wegesystem erweitert.

In den 1950er Jah­ren wurde der Park wegen der Kriegs­schä­den um­ge­stal­tet und ver­klei­nert. 1969 wurde schließ­lich die süd­li­che Teich­an­la­ge auf­ge­löst und durch Be­ton-Was­ser­be­cken er­setzt. Der Spiel­platz wurde in den 1990er Jah­ren er­neu­ert. Prä­gend ist der alte Baum­be­stand – durch Sturm Ela 2014 und die Wit­te­rung der letz­ten Jahre aber stark in Mit­lei­den­schaft ge­zo­gen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

120 Jahre alt