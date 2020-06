Zwischen Popcorn, Klassik und Humor – Autokinos im Kreis

Kreis Mettmann. Neben lustigen oder spannenden Filmen gibt es in den Autokinos im Kreis Mettmann an den Wochenenden auch Konzerte und Schauspiel.

Snacks auspacken, den Getränkehalter richten und zurücklehnen: Auf Leinwänden und Bühnen im Neanderland können Kulturfreunde ganz einfach und sicher aus dem Auto heraus Filme, Konzerte, Theater und Comedy genießen. An den Wochenenden stehen spannende Programmpunkte an.

„Kultur trotz(t) Corona“ heißt es in Monheim am Rhein. An gleich drei Standorten bieten die Monheimer Kulturwerke künstlerischen Hochgenuss und Unterhaltung für die ganze Familie an. Sowohl der Parkplatz am Rheinstadion, als auch die Bürgerwiese und der Innenhof der Kulturraffinerie K714 haben sich bis Anfang Juli in multifunktionale Spielorte verwandelt. Am Samstag bringt der niederländische DJ Deepend an der Bürgerwiese House-Musik mit groovigen Pop-Elementen mit und am Sonntagmorgen um 11 Uhr begrüßt Cellist Alban Gerhardt Klassik-Fans an der Kulturraffinerie zu einer Matinée. Auch in Zukunft wird es mit der Aufführung von Goethes Werther (20. Juni) oder Mirja Boes & die Honkey Donkeys (25. Juni) alles andere als still auf den Monheimer Bühnen.

Ein Stück Rockgeschichte

Humor für die ganze Familie und ein Stück Rockgeschichte zeigt das Autokino Wülfrath. Am Samstag läuft um 17.30 Uhr mit „Der Vorname“ ein beißend-ironischer Film über Verwandtschaftsfehden mit Christoph Maria Herbst und im Anschluss flimmert um 21 Uhr der Dokumentarfilm „Weil du nur einmal lebst“ mit den Toten Hosen über die Leinwand.

Einen echten Abenteurer live und in Farbe erleben Interessierte am Freitag, 26. Juni, im Autokino Hilden. Dann berichtet Musiker und Extremsportler Joey Kelly in einem zweistündigen Vortrag mit spannenden Videos über sein außergewöhnliches Leben.

Türen und Fenster bleiben geschlossen

Kulturfreunde werden gebeten, sich vor dem Besuch über die jeweiligen Voraussetzungen vor Ort zu informieren. So sind zum Beispiel erlaubte Anzahl der Personen im Auto, Höhe des Fahrzeugs oder Verpflegung individuell geregelt. Türen und Fenster des Autos bleiben aus gesundheitlichen Gründen während der gesamten Vorstellungszeit geschlossen. Der Ton wird über eine spezielle UKW-Frequenz im Auto empfangen. Für kühle Abende empfiehlt es sich, eine gemütliche Decke mitzubringen. Die Tickets der Veranstaltungen sind in der Regel ausschließlich online erhältlich. Das Autokino am Rheinstadion in Monheim schließt bereits Ende Juni. Dafür öffnet ab 1. Juli das reguläre Kino in Mettmann wieder.