„Zwickel und Pille“ gibt es seit dem Kerzenzauber

Bestellt werden kann rund um die Uhr via WhatsApp an 0160 95089829 oder per Email an . Abholungen sind freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags zwischen zehn und 13 Uhr möglich.

Seit dem Langenberger Kerzenzauber dieses Jahres gibt es „Zwickel und Pille“ am Kreiersiepen 3, bereits seit dem 1. September auch schon in Düsseldorf-Flingern. Langfristig würde sich Markus Zweverink in Langenberg eine gläserne Produktion wünschen.