Wülfrath: Unbekannte stellen Fallen für Fahrradfahrer

Wie die Polizei feststellte, sind die Äste – so wie hier im Bild – nicht zufällig über den Weg gewachsen, sondern bewusst so festgebunden worden.

Wülfrath. In Wülfrath bauen Unbekannte Fallen für Fußgänger und Radfahrer. Die Polizei warnt davor, dass Äste in Kopf- und Kniehöhe Wanderwege blockieren.

Ein ganz gefährliches Spiel treiben derzeit Unbekannte an den öffentlichen Waldwegen im Bereich Schlupkothen – davor warnt die Polizei ausdrücklich. Die Täter blockieren dort öffentliche Wanderwege mit Fallen in Kopf- und Kniehöhe. Einem Mountainbiker ist das am Wochenende zum Verhängnis geworden.

Der Mann war am Sonntag in dem Waldstück unterwegs. Auf einem kurvigen, abschüssigen und schmalen Abschnitt des Weges hingen plötzlich fingerdicke Äste einer Birke quer über den Wanderweg. Laut Einsatzbericht der Polizei durchbrach der Radfahrer das Hindernis, stürzte dabei mit viel Glück nicht, verletzte sich aber leicht. Weil der Mann daraufhin die Polizei alarmierte, überprüften die Beamten die Äste.

Weitere Fallen im Wald entdeckt

Sie stellten dabei fest, dass diese bewusst zusammengebunden, an den Enden mit den Bäumen am Wegrand verknotet und dadurch wie ein Fangseil über den Weg gespannt worden waren. Nur wenige Meter weiter lag ein armdicker Ast in Kniehöhe über dem Weg zwischen Bäumen verkeilt. Daraufhin kontrollierte die Polizei mehrere Wege in dem Waldgebiet und fand weitere ähnliche „Fallen“, die die Beamten dann beseitigten.

Da es noch keinerlei Hinweise auf die Täter gibt, bittet die Polizei Wülfrath darum, zum einen in dem betreffenden Waldgebiet am Schlupkothen besonders vorsichtig zu sein und zum anderen, dass sich mögliche Zeugen mit der zuständigen Wache in Verbindung setzen: 02058 9200-6180. Gegen die unbekannten Täter läuft nun auch ein Strafverfahren.