Wenig Präventionsprogramme

Damit Busfahrer besser auf solche Übergriffe vorbereitet sind, gibt es in vielen Städten Präventionsprogramme. Für die Fahrer der Busse der Wuppertaler Stadtwerke werden aber beispielsweise keine zusätzlichen Seminare oder Trainings gegen Gewalt angeboten. Einzig in der Ausbildung gebe es ein Deeskalationsmodul, so ein Sprecher der WSW.

In anderen Städten wird mehr zum Schutz der Fahrer getan: In Bottrop zum Beispiel werden teilweise sogar Präventionsteams mit Security-Profis in den Bussen eingesetzt.