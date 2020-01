Die Beratungsrunde geht Mitte Februar – am Mittwoch, 12. Februar – mit einer gemeinsamen Sondersitzung des Umwelt-/Planungs- und Wirtschaftsförderungsausschusses weiter und endet – so die nötige Mehrheit zustande kommt – am 3. März mit dem Satzungsbeschluss im Rat. Im Gegensatz zum Bezirksausausschuss gibt es in diesen öffentlichen Sitzungen aber keine Bürgerfragestunde.

Vorlagen für die Sitzungen – also auch zum Gewerbegebiet Große Feld – sind online im Ratsinformationssystem der Stadt auf www.velbert.de einsehbar.

Weitere Beratungen