Vorarbeiten für Neubau der BAB-Brücke Putschenholz starten

Velbert. Der Landesbetrieb Straßen NRW beginnt die Vorarbeiten für Abriss und Neubau der BAB-Brücke Am Putschenholz. Bei der Verkehrsführung gibt’s Neues

Nach längerer Verzögerung geht’s jetzt tatsächlich los: Der Landesbetrieb Straßen NRW startet mit den Vorarbeiten zum Neubau der BAB-Brücke der A 535 über die Schmalenhofer Straße „Am Putschenholz“, deren Sanierung sich nicht lohnt. Zuständig ist die Autobahnniederlassung Krefeld. Im ersten Schritt geht es daran, die Verkehrsführung auf der Autobahn zwischen den zwei Anschlussstellen Velbert und Tönisheide einzurichten. Nach Auskunft der Niederlassung steht dort bis Monatsende tageweise in der Zeit von 9.30 bis 16 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Betroffen sind – je nach Notwendigkeit – beide Fahrtrichtungen. An diesem Dienstag, 11., und Mittwoch, 12. Februar, finden Arbeiten in beiden Richtungen statt.

Baugrund wird erkundet

Es stehen Sondierungsarbeiten zur Baugrunderkundung an, die Schutzplanken im Mittelstreifen müssen demontiert und als Ersatz Schutzwände aufgebaut werden. Zudem müssen die Anzeigetafeln für die Verkehrslenkung installiert werden. Die eigentlichen Brückenarbeiten beginnen nach jetzigem Zeitplan Anfang März. Für Abriss und Neubau werden etwa 33 Monate ins Land gehen. Das Projekt kostet an die zwölf Millionen Euro.

Bauwerk stammt aus 1974

Die BAB-Brücke „Am Putschenholz“ wurde als Spannbetonbauwerk 1974 fertiggestellt. Sie war damals als Brücke für einen Bundesstraßen-Querschnitt für die erst später zur BAB hochgestufte B 224 n konzipiert worden und genügt nicht den Anforderungen an das heutige Verkehrsaufkommen. Zudem gibt es Schädigungen. Als Pilot-Projekt setzt Straßen NRW zur wechselnden Verkehrsführung während der Bauzeit eine flexibel platzierbare Beton-Trennwand ein.