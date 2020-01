Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VHS-Programm wird gerade gedruckt

Die 5000 Exemplare des neuen Programmheftes werden zurzeit gedruckt. Sie liegen ab Mitte kommender Woche an den gewohnten Orten zur Mitnahme aus: also z. B. in Bürgerämtern, Büchereien, Rathäusern, Musikschulen und Apotheken beider Städte.

WAZ-Abonnenten haben’s wie gewohnt bequemer: Sie bekommen ihr Exemplar am nächsten Donnerstag, 16. Januar, huckepack mit ihrer Tageszeitung frei Haus zugestellt.