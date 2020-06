Velbert: Flüchtiger Unfallverursacher überschlägt sich

Velbert. Ein 56-jähriger Velberter hat am Samstagabend eine Reihe von Unfällen verursacht und sich auf der Flucht überschlagen. Es gab Verletzte.

Bei mehreren Verkehrsunfällen im Stadtgebiet, die von einem Velberter ohne Fahrerlaubnis verursacht worden waren, sind zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Nach Stand der derzeitigen Ermittlungen war der 56-Jährige mit seinem blauen Peugeot am Samstag, 27. Juni gegen 21.50 Uhr, im Kreuzungsbereich Papenfeld/ Jahnstraße mittig stehengeblieben. Ein Autofahrer konnte an dem stehenden PKW vorbeifahren, musste aber an einer weiteren Ampelanlage bei Rot warten. Nach Aussagen des 46-jährigen Krefelders sei der Velberter dann von hinten auf den VW aufgefahren, zwei Autoinsassen wurden dabei verletzt, eine Frau schwer, ein Mann leicht. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Peugeotfahrer rückwärts und prallte dabei auf einen hinter ihm wartenden Ford.

Auto bleibt auf dem Dach liegen

Anschließend flüchtete der Velberter mit überhöhter Geschwindigkeit über die Heidestraße, verlor dort die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen ein parkendes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden drei weitere PKW zusammengeschoben, der Peugeot des Unfallverursachers überschlug sich, der Velberter wurde schwer verletzt. Dem nach Alkohol riechenden Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, zudem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.