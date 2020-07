Velberter mit Eisenstange krankenhausreif geprügelt

Foto: Fotograf: Jochen Tack / Polizei ME

Velbert. Ein Nachbar hat den 30-Jährigen an der Grafenburg schwer verletzt. Die Polizei konnten den Mann, der zunächst flüchtete, schließlich festnehmen.

Ein 30-jähriger Velberter ist am Mittwochmittag in seiner Wohnung an der „Grafenburg“ von einem Nachbarn mit einer Eisenstange angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den Angreifer (ebenfalls 30 Jahre alt) vorläufig festnehmen.

Am Vormittag suchte der 30-jährige Angreifer seinen Nachbarn auf und gab vor, sich mit ihm unterhalten zu wollen. Plötzlich griff der Mann unvermittelt den Geschädigten mit einer versteckt mitgebrachten Eisenstange an und verletzte ihn schwer. Das Opfer floh vor dem Angreifer und bat im Nachbarhaus um Hilfe. Seine Mutter, die dort wohnt, verständigte die Polizei und ging gemeinsam mit ihrem Sohn zurück zu dessen Wohnung. Hier trafen sie erneut auf den Beschuldigten, der nur mittels der Hilfe weiterer couragierter Zeugen gewaltsam aus der Wohnung entfernt werden konnte. Bei Eintreffen der Polizei floh der Täter in unbekannte Richtung, konnte aber schnell gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Gefährliche Körperverletzung

Der 30-jährige Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er aufgrund der Schwere der Verletzungen bis auf weiteres stationär verbleiben muss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wird die Tat als gefährliche Körperverletzung gewertet, so dass der polizeibekannte Velberter nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen noch im Laufe des heutigen Donnerstages (30. Juli 2020) aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Tatwaffe gefunden

Die Tatwaffe, die der 30-Jährige auf seiner Flucht durch eine Kleingartenanlage sowie ein angrenzendes Feld zurückließ, konnte am Donnerstagvormittag bei einer Suchaktion durch eine Abteilung der Bereitschaftspolizei aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder auch zur Motivation des Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.