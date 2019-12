Velberter Kinderfeuerwehr bekommt ein eigenes Auto

„Wenn ich groß bin, will ich zur Feuerwehr!“ Feuerwehrmann oder -frau ist sicherlich immer noch einer der beliebtesten Berufswünsche unter Kindern. Seit gut zwei Jahren können die Kleinen zumindest in diesen Beruf hineinschnuppern, denn solange gibt es die Kinderfeuerwehr in Velbert-Mitte. Den großen Jahresabschluss gab es am Dienstagabend. Zusammen mit ihren Eltern waren die kleinen Retter zur Weihnachtsfeier in die Hauptwache eingeladen.

Ein Feuerwehrfahrzeug mit sieben Kindersitzen

Für die große Weihnachtsüberraschung hat dieses Jahr die Stadt Velbert zusammen mit einer Förderung der Landesregierung gesorgt. Es gibt weiteren Zuwachs im Fuhrpark der Feuerwehr. Ein neues Mannschaftstransportfahrzeug, kurz MTF, steht mit der offiziellen Einweihung nun zur Verfügung.

Daniel Soltysiak, Leiter der Kinderfeuerwehr, präsentierte das neue Fahrzeug der Kinderfeuerwehr. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Ein vollausgestattetes Feuerwehrfahrzeug mit sieben Kindersitzen ist ein durchaus seltener Anblick. Doch Daniel Soltysiak, Leiter der Kinderfeuerwehr in Velbert-Mitte erklärt: „In erster Linie ist dieses Fahrzeug für die Kinderfeuerwehr gedacht.“ Trotzdem werde es durch die Jugendfeuerwehr mitgenutzt und stehe auch dem normalen Einsatzdienst zur Verfügung.

Insgesamt 28 Kinder treffen sich regelmäßig

In der Kinderfeuerwehr sind Kinder zwischen sechs und elf Jahren aktiv. Im Moment sind es insgesamt 28 Juniorretter. Alle zwei Wochen treffen sie sich mit ihren Gruppenleitern zu einem Übungsabend. Dort werden dann ganz verschiedene Themen erläutert, aber in erster Linie gehe es um Spaß, so Soltyciak. „Wir bringen den Kindern spielerisch die Brandschutzerziehung näher.“ Doch manchmal werde auch abseits der Feuerwehr einfach gespielt, erläutert der Leiter der Kinderfeuerwehr weiter. So wird auf den Übungsabenden mal mit Wasser gespielt oder die Tierrettung anhand von Kuscheltieren erläutert. Es werden sich die Feuerwehrfahrzeuge angeguckt und an einem Dienstabend wurde auch die Rettungsgasse erklärt.

In jungem Alter an die Feuerwehr heranführen

„Das was ihr hier lernt sind so Dinge, die wir Großen vielleicht auch mal lernen müssen“, lacht Bürgermeister Dirk Lukrafka, der auch unter den Gästen war. „Die ersten zwei von uns wechseln zum Jahreswechsel in die Jugendfeuerwehr“, erklärt Soltysiak. Er selber ist auch als Jugendlicher zur Feuerwehr gekommen. „So versuchen wir die Kinder schon in jungem Alter an die Feuerwehr heranzuführen“, fährt er fort.

Velbert Die Plätze sind begehrt Kinder ab sechs Jahren können bei der Kinderfeuerwehr mitmachen. Für Jugendliche ab 12 Jahre gibt es dann seit 1972 die Jugendfeuerwehr. Sie ist mit 100 Mitgliedern nach eigenen Angaben die größte Jugendfeuerwehr im Kreis. Auf dem Programm stehen praktische Übungen mit den Feuerwehrfahrzeugen, Ausbildung in Erster Hilfe und alles rund um die Aufgaben der Feuerwehr. Aber auch vielfältige Freizeitangebote, Projektarbeiten, Wettkämpfe und Fahrten runden das Programm ab. Allerdings sind auch hier die Plätze begehrt, es empfiehlt sich eine A nmeldung im Alter von zehn bis elf Jahren. Kontakt: 0170 3118241

Giulien ist zehn Jahre alt und Mitglied bei der Kinderfeuerwehr. „Mein Papa ist auch bei der Feuerwehr“, meint er stolz. Er sei auch ein bisschen sein Vorbild. „Wir spielen manchmal hier und machen viele andere Dinge.“ „Wir erkunden die Feuerwehr und die Fahrzeuge“, ergänzt sein Freund Nils. Beide sind mit sichtlich Spaß bei der Sache und sind sich einig: „Es ist voll interessant hier.“ Das findet auch Jana: „Es gefällt mir voll gut hier, ich wollte schon immer mal zur Feuerwehr“, erzählt sie.

Es werden noch Betreuer gesucht

Die Nachfrage sei groß, meint Soltysiak. „Im Moment sind über 50 Kinder auf der Warteliste, es fehlen schlichtweg die Betreuer“. Eigentlich wolle man sich vergrößern, besonders wichtig sind Soltysiak dabei die Eröffnung von Kinderfeuerwehren in den Stadtteilen Neviges und Langenberg. Dort sind die Wartelisten ebenfalls sehr gut gefüllt, doch allein für eine Gruppe gebe es dort nicht genügend Leiter. Dabei ist es nicht einmal erforderlich, dass die Leiter Mitglieder in der Feuerwehr sind. Leute, die interessiert daran sind sich ehrenamtlich zu engagieren, sind von der Feuerwehr gerne Willkommen. Denn eins ist klar, die Kinderfeuerwehr soll in den nächsten Jahren weiter wachsen.