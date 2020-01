Velberter Handwerk rechnet nicht mit neuen Stellen

Das nordrhein-westfälische Handwerk will tausende neue Stellen schaffen. Das sagte der Präsident von Handwerk NRW, Andreas Ehlert, in einem Interview. Grund hierfür sei ein Beschluss der Bundesregierung, nach dem Hausbesitzer bei einer umweltfreundlichen Sanierung ein Fünftel der Ausgaben steuerlich absetzen können. Das Handwerk rechne daher mit einer Flut an neuen Aufträgen und sei daher auf neue Mitarbeiter angewiesen.

In Velbert indes ist diese Aufbruchsstimmung noch nicht angekommen. Ingo Soltek, Heizungsmonteur aus der Schloss-Stadt, sagt: „Ich bin arbeitsmäßig sowieso schon am Limit aktuell. Ich habe drei Mitarbeiter und will mich auch eigentlich nicht noch vergrößern, falls es dann bald wieder etwas ruhiger wird.“ Wie ihm scheint es vielen kleineren Betrieben zu gehen.

Auch die Dachdecker rechnen nicht mit einer größeren Zahl von Neueinstellungen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Gebäudesanierung wird gefördert

Handwerk-Präsident Ehlerts' Aussagen basieren auf dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung, das die Weichen für eine schnellere CO2-Reduktion stellen will. Vor Kurzem hatten Bundestag und Bundesrat dem so genannten Einigungsvorschlag eines Vermittlungsausschusses zugestimmt. Dieser regelt, dass energetische Gebäudesanierung gefördert wird. Die Bundesregierung formuliert das so: „Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst genutztem Wohneigentum sollen für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029 durch einen Abzug von 20 Prozent der Aufwendungen von der Steuerschuld gefördert werden."

Ein Fünftel weniger Steuerlast

Das heißt im Klartext: Privatbesitzer von Immobilien können seit Jahresbeginn Ausgaben für energetische, wärmedämmende Sanierung zu einem Fünftel von ihrer Steuerlast abziehen. Was genau förderfähig sein soll, hat die Bundesregierung ebenso festgelegt: „Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel die Wärmedämmung von Wänden und Dächern, die Erneuerung der Fenster oder Außentüren sowie die Erneuerung beziehungsweise der Einbau einer Lüftungsanlage und die Optimierung bestehender Heizungsanlagen. Auch die Kosten für Energieberater gelten als Aufwendungen für energetische Maßnahmen.“

Velbert Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Das Handwerk ist in NRW ein großer und wichtiger Wirtschaftsfaktor: Im Jahr 2018 gab es im gesamten Bundesland 190.294 Handwerks-Unternehmen mit knapp anderthalb Millionen Beschäftigten. Zur Handwerkskammer Düsseldorf, zu der auch Velbert gehört, gehören fast 60.000 Unternehmen. Damit macht sie fast ein Drittel der Firmen aus, obwohl es noch sechs andere Kammern in NRW gibt.

In der Theorie ein kluger Ansatz, in Velbert scheint er aber auf wenig Anklang zu stoßen. Der Langenberger Dachdeckerbetrieb Mensing lässt verlauten: „Ich stelle niemanden mehr ein.“ Es müsse sich doch erstmal zeigen, ob jetzt deutlich mehr Menschen ihre Dächer neu dämmen ließen. Das brauche definitiv Zeit. „Die Dächer sind mittlerweile zudem so teuer, da müssen viele Menschen auch erstmal eine Zeit lang sparen“, sagt Mensing. Es scheint also: Die Schaffung von neuen Stellen betrifft vor allem größere Betriebe in größeren Städten. In Velbert scheint das Handwerk unaufgeregt seinem Alltag nachzugehen.