Velberter Bibliothekarin hat ein Faible fürs Basteln

Bücher und Basteln, das gehört bereits lange für Anja Bley zusammen. Die Bibliothekarin, die der Stadtbücherei Velbert arbeitet, probierte viele Trends aus. Aber immer kehrte sie zum Papier zurück. Besonders Stempel und alles, was man damit verbinden kann, haben es ihr angetan. „Das liegt daran, dass ich selbst nicht zeichnen kann“ schmunzelt die Velberterin.

Bley gehört zu den experimentierfreudigen Bastlern – kein Material ist vor ihr sicher. Also stempelt sie mit Luftpolsterfolie, Spülschwämmen, Frischhaltefolie, Mullbinden. Irgendwann entstand der Wunsch, all ihre Ideen nicht nur Freundinnen und Familie zu zeigen und so bewarb sie sich bei Verlagen mitverschiedenen Buchvorschlägen.

Grußkarten zu unterschiedlichen Themen

Der renommierte Frechverlag war von Vielseitigkeit der Bibliothekarin angetan und veröffentlichte jetzt ihr Buch „Karten mit Wow-Effekt“. Dieses Werk beinhaltet ganz besondere Grußkarten zu unterschiedlichen Themen. Dabei werden 15 verschiedene Techniken vorgestellt, mit Karten für besondere Momente oder Lieblingsmenschen erstellt werdenkönnen. Das TOPP-Heft enthält neben Schritt-für-Schritt-Anleitungen auch Vorlagebögen.

Anja Bley, die Bibliothekarin, hat nun selbst ein Buch veröffentlicht. Darin geht es um selbstgemachte, schöne Karten. Foto: Anja Bley

Seit 2017 ist Anja Bley auch als Kreativdozentin an verschiedenen Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen - vor allem im Kreis Mettmann - tätig. Am beliebtesten ist dabei ihr Angebot „Brusho und Handlettering“, in dem sie die Grundlagen des Brushletterings vorstellt und zeigt, wie man in Sekundenschnelle mit Farbpigmenten fantastische Hintergründe zaubert.

Mit Wachs und Bügeleisen

Spannend ist auch das Angebot „Enkaustik“. Hierbei trägt man mit einem Gerät ähnlich einem Bügeleisen Wachs auf spezielles Papier auf und zaubert aus dem Nichts Unikate. Jede Karte ist einmalig und begeistert immer wieder die Teilnehmer. Aus den so entstandenen Hintergründen werden im Laufe des Kurses Klappkarten erstellt.

„In uns allen stecken kleine Künstler“

Ein wichtiges Thema ist Anja Bley die Nachhaltigkeit. „Upcycling kommt in fast jedem Kurs zum Tragen.“ betont die Neuautorin. Dabei zeigt sie, was man mit vermeintlichem Abfall noch alles für einmalige Kreationen erstellen und an welchen Stellen man sparsamer mit den Ressourcen umgehen kann. Sie gibt auch Kurse speziell mit diesem Schwerpunkt an den Volkshochschulen in Langenfeld und Ratingen.

Mit ihrer mitreißenden und fröhlichen Art versteht es die vielseitige Bibliothekarin, Menschen jeden Alters mit ihrer Freude am Ausprobieren anzustecken. „In uns allen stecken kleine Künstler“ betont Bley und ist davon überzeugt, dass diese manchmal „nur ein wenig gekitzelt werden müssen, um sie freizulassen.“

In den sozialen Netzwerken kann man Bley auch bei Instagram, Facebook, Pinterest und Youtubefinden, wo sie regelmäßig leicht nach zu bastelnde Ideen in Videos oder Fotos vorstellt.