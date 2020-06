Velberter: Betrunkener Senior bedroht Polizisten mit Messer

Velbert. Der 72-Jährige hat sich in seinem Wohnhaus zuvor mit Handwerkern angelegt und sie mit vorgehaltenen Messer zum verlassen des Hauses aufgefordert.

Ein betrunkener Velberter hat Handwerker und Polizeibeamte mit einem Messer bedroht. Der Mann wurde festgenommen und zwangsweise in die stationäre Behandlung einer Suchtklinik eingewiesen.

Wie die Polizei mitteilt, war es zuvor in einem Mehrfamilienhaus an der Küpperstraße zu massiven Streitigkeiten gekommen, weil sich dort ein 72-jähriger Bewohner über seiner Meinung nach zu lautes Arbeiten von Handwerkern beschwert hatte. Der alkoholisierte Velberter forderte die Handwerker ultimativ zum Verlassen des Hauses auf und verlieh seiner Forderung mit einem ca. 20 Zentimeter langen Küchenmesser in der Hand Nachdruck. Die Handwerker verließen das Haus und informierten ihren Chef. Als dieser kurze Zeit später eintraf, wurde auch er von dem 72-Jährigen mit dem Messer und den Worten bedroht, dass ihm der Kopf abgeschlagen würde, wenn er noch einen Schritt näher käme.

Mit einem langen Küchenmesser

Auch als die Polizei am Einsatzort erschien, erwartete sie der Velberter dort mit dem Küchenmesser. Erst nachdem er, mit vorgehaltener Schusswaffe, von der Polizei bereits mehrfach zum Weglegen des Messers aufgefordert worden war, reagierte der Mann endlich. Er warf das Küchenmesser auf den Gehweg vor dem Haus. Danach konnte der Mann auch zunächst gefesselt und festgenommen werden.

Im Polizeiwagen begann die Randale erneut

Auf dem Transport zur Velberter Polizeiwache begann der Festgenommene dann aber erneut, auch gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten massive Beleidigungen und Drohungen auszusprechen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Eine anschließende ärztliche Begutachtung des 72-Jährigen führte dann auch dazu, dass der Beschuldigte vom Ordnungsamt der Stadt Velbert, zur Verhinderung weiterer Gefahren und Straftaten, zwangsweise in die stationäre Behandlung einer Suchtklinik eingewiesen wurde. Die Velberter Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den 72-Jährigen ein. Verletzt wurde bei dem gesamten Einsatz glücklicher Weise niemand.