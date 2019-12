Velbert. Der 29-jährige Velberter hatte gerade Geld aus einem Geldautomaten geholt, als er überfallen wurde. Er konnte die Täter recht gut beschreiben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Velberter bei versuchtem Raub leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 29 Jahre alter Velberter in der Nacht zu Freitag bei einem versuchten Raub auf der Friedrichstraße. Er konnte die Täter gut beschreiben.

Gegen 3.45 Uhr ging der junge Mann durch die Fußgängerzone in Richtung Bahnhofstraße, nachdem er zuvor an einem Bankautomaten Bargeld abgehoben hatte. Plötzlich wurde er von zwei Personen von hinten angegriffen und zu Boden gezogen. Einer der Täter trat den 29-Jährigen mehrfach ins Gesicht, während der Zweite – unter Vorhalt einer Schusswaffe – die Herausgabe von Bargeld forderte. Der Velberter verweigerte dies jedoch und drohte mit der Polizei. Hierauf flüchteten die Räuber über die Friedrichstraße in Richtung Sternbergstraße und entkamen unerkannt.

Zuflucht in einer Gaststätte gesucht

Der 29-Jährige suchte verletzt Zuflucht in einer Gaststätte. Der Inhaber informiert die Polizei und einen Rettungswagen, der den Velberter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Das Opfer kann den Waffenträger folgendermaßen beschreiben: circa 20 bis 25 Jahre alt, muskulös gebaut, circa 170 cm groß: Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Hose und dunklen Turnschuhen, er sprach nur gebrochenes Deutsch. Der weitere Täter kann wie folgt beschrieben werden:-schlanke Figur, kurze Haare. Er war bekleidet mit schwarzer Jacke und Hose. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei den Räubern um Türken gehandelt haben.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und führte noch in der Tatnacht Ermittlungen durch. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946 6110, jederzeit entgegen.