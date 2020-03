Velbert. In Velbert sind alle Schulen geschlossen. Was also anfangen mit der zusätzlichen Freizeit? Eine Schülerin teilt ihre Gedanken zur Corona-Pause.

„Sicherheit geht vor“, heißt es fürs erste auch im Schulbetrieb. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben alle Schulen in NRW bis – mindestens – zu den Osterferien geschlossen. Während das für die Eltern zusätzlichen Stress bedeutet, sind die Reaktionen der Schüler selbst sehr vielfältig.

Welches Kind hat nicht schon einmal davon geträumt, dass die Schule plötzlich ausfällt und man all den Aktivitäten nachgehen kann, die „wirklich wichtig“ sind? Vor allem bei den jüngeren Schülern ist die Freude über die zusätzlichen Corona-Ferien groß.

Solange das Internet funktioniert...

Doch mit dem Fortschreiten der Pandemie lässt die Euphorie langsam nach. Die Sportvereine haben ihren Betrieb eingestellt, soziale Kontakte sollen vermieden werden und überflüssigen Freizeitaktivitäten bleiben aus. Viele Schüler nehmen die Sache aber mit Humor. Solange das Internet funktioniert, steht einem nichts im Wege – etwa um die neuesten Netflix-Serien zu schauen oder mit Freunden zu kommunizieren.

Stand jetzt sollen auch in Velbert die Abiturprüfungen stattfinden. Lernen müssen die Schüler dafür jetzt, bei den Prüfungen soll dann auf ausreichend Abstand zwischen den Prüflingen geachtet werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Mit der rasanten Entwicklung der Situation hätte niemand gerechnet. Am Morgen des letzten Schultags haben wir Schüler noch untereinander gescherzt: „Mal sehen, ob wir uns noch wiedersehen“, am Nachmittag wurde das Szenario Realität.

Viele Klausuren sind noch nicht geschrieben

Das ist vor allem für die älteren Schüler ein Schlag in die Magengrube, denn hier nagt das Virus ganz schön an den Noten. Viele Klausuren sind noch nicht geschrieben und müssen wohl nach den Osterferien nachgeholt werden. Da bleibt zwar genug Zeit zum Lernen, aber manche Stoffe sind besser durch Lehrer zu vermitteln, als im Selbststudium zu erlernen.

Um die Schüler hinreichend zu unterstützen, stehen die Lehrer in engem Kontakt mit ihren Klassen und Kursen. Über E-Mail-Verteiler wird das Wichtigste geklärt, Aufgaben geschickt und dringende Fragen beantwortet. Doch auch die Lehrer müssen erst lernen, mit der neuen Situation umzugehen und warten noch unsicher auf weitere Anweisungen.

Abiturienten müssen ihre Feiern absagen

Am nervigsten ist Corona wohl für die Abiturjahrgänge. Hier sind der Wegfall von Mottowoche und Abischerz Grund für Frustration und Enttäuschung. Natürlich schmerzen auch die finanziellen Verluste und der nun unnötig gewordene Arbeitsaufwand, aber besonders ärgerlich ist der Gedanke daran, um ein gebührendes Ende betrogen worden zu sein. Die meisten Schüler werden sich erst in den Prüfungen wiedersehen und nur wenige hatten vorher die Zeit, sich voneinander uz verabschieden.

Hätte das Ende die Schulen weniger unvorbereitet getroffen, so hätte man den letzten Tag wohl etwas anders gestaltet. Nur die wenigsten Schulen im Umland haben es geschafft, am Freitag vor dem Aus noch eine Party zu veranstalten – was mit dem Wissen von heute sowieso keine gute Idee gewesen ist.

Ungewissheit bedrückt die Gemüter

Velbert Schulen haben schon früh reagiert Seit dem 16. März sind alle Schulen vorerst bis zum 19. April geschlossen. Für zwei Tage gab es zunächst noch einen Notdienst für Schüler, deren Eltern keine andere Unterbringung finden können. Die Folgen des Corona-Virus machten sich schon vor der Schulschließung bemerkbar, etwa durch den Ausfall von Fahrten und Exkursionen oder die Absage von Schulveranstaltungen.

Ein kleiner Lichtblick ist es, dass zumindest die Vorabiturklausuren bereits geschrieben wurden und in den meisten Fächern schon die Wiederholungsphase begonnen hatte. Ganz unvorbereitet wird also niemand in seine Abiturklausuren gehen müssen, wenn sich die Lage nicht noch einmal vollständig ändert. Jetzt ist es vor allem die Ungewissheit, die die Gemüter bedrückt.

Trotzdem genießen die meisten die neu gewonnene Freizeit. Draußen scheint die Sonne und auch wenn die Schwimmbäder geschlossen sind, kann man doch schon mit dem Frühjahrsputz beginnen. Manche Schüler entdecken das Buch neu für sich, helfen in Küche und Garten oder genießen einfach die Zeit mit der Familie.

Denn irgendwann heißt es ganz schnell wieder: lernen, lernen, lernen.