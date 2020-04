Velbert: Volltrunkener Senior verursacht Unfall

Neviges. Mit zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 68-Jähriger in Velbert einen Unfall verursacht. Es krachte auf der Siebeneicker Straße.

Ein volltrunkener Senior hat am Freitagmorgen, 17. April, auf der Siebeneicker Straße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 68 Jahre alte Velberter gegen 8.50 Uhr mit seinem Fiat Doblo über die Teimbergstraße. Als er auf Höhe einer Tankstelle auf die Siebeneicker Straße abbiegen wollte, übersah er dabei den VW Polo eines 35-jährigen Wuppertalers. Die beiden Autos stießen zusammen und mussten abgeschleppt werden.

Polizei roch „Fahne“

Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, dennoch wurde zur Kontrolle vorsichtshalber ein Rettungswagen an die Unfallstelle gerufen. Als die Polizei den Unfall an der Siebeneicker Straße aufnahm, hatten die Beamten den Verdacht, dass der 68-jährige Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der 68-Jährige kam dafür ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass die Polizeibeamten den „richtigen Riecher“ hatten: Die Messung ergab einen Alkoholgehalt von über zwei Promille (1,05 mg/l). Die Konsequenz für den betrunkenen Velberter: Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt, außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.