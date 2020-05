Velbert: Vater überfährt Tochter mit Auto – Kind stirbt

Schlimmer Unfall in Velbert: Ein Vater hat seine Tochter mit dem Auto überfahren. Das kleine Mädchen erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Velbert. Ein 24-Jähriger hat in Velbert seine knapp drei Jahre alte Tochter beim Rangieren mit seinem BMW übersehen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Tragischer Unfall auf der Günter-Weisenbornstraße in Velbert: Ein Vater hat am Dienstagnachmittag seine knapp dreijährige Tochter überfahren. Das Kind starb später im Krankenhaus.

Vor dem Eingang zum Herminghauspark geschah der schreckliche Unfall. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Vater, Mutter und Tochter wollten den Nachmittag im Herminghauspark verbringen und waren dazu gemeinsam mit einem weißen BMW X6 angereist. Weil er zunächst keinen Parkplatz gefunden hat, wollte der 24-jährige Fahrer mit seiner 25-jährigen Frau und der knapp drei Jahre alten Tochter zunächst einen Abstellplatz für sein Auto suchen.

Beim Rückwärts-Rangieren übersah er dabei aber sein Kind, das das Fahrzeug bereits verlassen hatte. Das Mädchen wurde vom BMW erfasst, zu Boden geworfen und von einem Rad des Wagens überrollt und dadurch lebensgefährlich verletzt.

Eltern brachten das verletzte Kind ins Krankenhaus

Die Eltern des Kindes und ein Zeuge des Vorfalls kümmerten sich um das schwerstverletzte Mädchen und brachten es mit dem PKW des Zeugens sofort in die nahe gelegene, örtliche Klinik. Trotz schneller, notärztlicher und intensivmedizinischer Behandlung verstarb das Kind dort aber nur wenige Minuten später.

Ermittler ließen den BMW abschleppen

Die von weiteren Zeugen zum Unfallort gerufene Velberter Polizei führte dort umfassende Maßnahmen zur Unfallaufnahme, Spurensuche sowie weitere Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallabläufe durch. Hierfür wurden die Cranach- und die Günter-Weisenborn-Straße im Bereich der Unfallstelle für längere Zeit komplett gesperrt. Der am Unfallort verbliebene BMW wurde von den polizeilichen Ermittlern zur Spurensuche und -dokumentation komplett sichergestellt und dazu abgeschleppt.

Die polizeilichen Ermittlungen beim zuständigen Verkehrskommissariat in Heiligenhaus dauern aktuell noch an. Sachdienliche Hinweise, insbesondere bisher eventuell noch nicht bekannter Unfallzeugen, nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen.