Velbert: Unbekannte zünden Papierkorb im Wald an

Velbert. Die Täter benutzten einen Brandbeschleuniger. Auch umliegendes Grünland wurde an dem Wanderweg in Mitleidenschaft gezogen.

Unbekannte haben am Donnerstagabend (18. Juni) einen Mülleimer an einer Parkbank in einem Waldgebiet im Stadtteil Rützkausen in Brand gesetzt. Da Brandbeschleuniger eingesetzt wurde, so die Polizei, entstand nicht nur ein Sachschaden an dem Mülleimer, auch umliegendes Grünzeug wurde beschädigt.

Mehrere hundert Euro Schaden

Gegen 21.40 Uhr meldeten Zeugen den Brand in einem Papierkorb, der sich an einem Wanderweg befindet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Da durch die bislang unbekannten Täter vermutlich ein Brandbeschleuniger benutzt wurde, kam es bei den Löscharbeiten zu einer Stichflamme, die den umliegenden Grünbewuchs leicht beschädigte. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinen Rückschlüssen auf die Verursacher. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, festgestellt hat, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.