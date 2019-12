Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomat in Velbert gesprengt.

Velbert. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Velbert einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hörten einen lauten Knall. Es gab keine Verletzten.

Velbert: Unbekannte sprengen Geldautomat - Keine Verletzten

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch im Velbert (Kreis Mettmann) einen Geldautomaten gesprengt. Es habe keine Verletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Unbekannte haben in Velbert-Kangenberg einen Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt. Foto: Polizei Mettmann

Mehrere Anwohner hatten gegen 3 Uhr in der Nacht einen lauten Knall gemeldet. Auch der interne Alarm des Geldinstituts habe angeschlagen. Der Geldautomat befand sich laut Polizei in einer Bankfiliale an der Hauptstraße 57 in Langenberg, darüber liegen Wohnungen. Die Filiale wurde bei der Explosion laut Polizei stark beschädigt.

Täter entkommen auf Motorrad - Polzei bittet um Hinweise

Die alarmierte Feuerwehr konnte einen kleineren Brand am Kontoauszugdrucker schnell löschen. Die 30 Anwohner wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, so die Polizei.

Die Unbekannten sollen ein Gasgemisch in einen Geldausgabeautomaten der Bank eingeleitet und zur Explosion gebracht haben. Die Täter entkamen auf einem Geländemotorrad, nach ihnen wird nun gefahndet. Die beiden Unbekannten sollen schwarz gekleidet und vollmaskiert geweesen sein. Sie ließen außerdem Werkzeuge am Tatort zurück. Die Schadenshöhe stand am Mittwochmorgen noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polzei in Velbert unter der 02051/946-6110 entgegen. (dpa/red)