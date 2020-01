Velbert/Wülfrath. Beim Brand einer Gartenlaube in Velbert gab es am späten Montagabend einen Toten. Die Bergung der Leiche machte große Mühe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Velbert: Toter bei Brand von Gartenhaus entdeckt

Beim Brand einer Gartenlaube hat die Feuerwehr am späten Montagabend eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon, dass es sich um den Pächter des Gartens handelt.

Gegen 21.30 Uhr am Montagabend war der Brand in der Kleingartenanlage zwischen Mettmanner-, Martin-Luther- und Burgstraße in Velbert gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gartenhaus komplett in Flammen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Gartenbesitzer hatte immer wieder in seiner Laube übernachtet

„Schon im Zuge des ersten schnellen Löschangriffs wurde in der brennenden Laube eine leblose männliche Person entdeckt“, heißt es im Polizeibericht. Die Bergung sei zunächst sehr schwierig gewesen, weil das Dach der Gartenlaube einzustürzen drohte und in dem Gebäude enorme Hitze herrschte, berichtet die Polizei.

Für das Brandopfer kam jede Hilfe zu spät, berichte die Polizei. Es handle sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 70-Jährigen aus Wülfrath, dem der Garten gehörte. „Der Mann hat nach Angaben von Zeugen immer wieder in seiner Laube übernachtet“, teilt die Polizei mit. Sicherheit soll jedoch eine noch ausstehende Obduktion der Leiche geben.

Zur Ursache des Brandes ermittelt nun die Kriminalpolizei. „Brandursache und Todesursache des Brandopfers sind zurzeit noch völlig unklar“, teilt die Polizei mit. Sie sucht deshalb auch nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Velbert erbeten, unter der Telefonnummer 02051/946-6110.