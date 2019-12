Velbert. So können die Velberter den Jahreswechsel begehen. In vielen Gaststätten wird ein festliches Menü und ein besonderes Programm angeboten.

Velbert: Tipps für einen abwechslungsreichen Silvesterabend

Wer in Velbert Silvester feiern möchte, der kann sich auf ein breitgefächertes Spektrum an Angeboten freuen. Die Gastronomen haben sich richtig ins Zeug gelegt, und jeder Velberter wird genau das Event finden, welches er sucht. Angefangen von einer Mega-Silvesterparty bis hin zu einem exquisiten Fünf-Gänge-Menü ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Drei unterschiedliche Musikbereiche

In allen Stadtteilen Velberts wird den Bürgern zum Jahreswechsel einiges geboten. Im Da Vinci (Friedrichstraße 295) findet eine XXL-Silvesterparty mit italienisch-mediterranem Buffet statt. In drei Bereichen werden DJs unterschiedliche Musik auflegen, so dass alle Besucher das Tanzbein schwingen können, je nachdem was gefällt. Im Club gibt es Beat of Balkan und R’n’B und im Eventsaal Pop/Rock und Party Classics zu hören. Im Restaurant wird ein bunter Mix gespielt. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 29 Euro und an der Abendkasse für 30 Euro.

Ein festliches Gala-Buffet

Im Brauhaus Alter Bahnhof (Güterstraße 9) wird den Gästen ab 19 Uhr ein festliches Gala-Buffet geboten. Dazu werden offene Getränke serviert und ein Mitternachtssekt kredenzt. DJ´s sorgen mit den rhythmischen Beats für die richtige Stimmung. Rund um den Alten Bahnhof lässt ein Feuerwerk die Augen erstrahlen und wird sicherlich für eine Menge „Ohs“ und „Ahs“ sorgen. Tickets sind für 73,- Euro erhältlich.

Bis in die Morgenstunden

Auch im Gasthof Haus Sondermann (Siebeneicker Straße 310) findet ab 19 Uhr eine Silvesterparty statt. Bevor sich die Gäste am Silvesterbuffet laben können, werden sie mit einem Drink willkommen geheißen. Bis in die Morgenstunden kann gefeiert und getanzt werden. Um Mitternacht wird das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt. Der Eintritt kostet 56,- Euro.

Velbert Katerfrühstück am Neujahrstag Die Silvesterparty geht oft feucht-fröhlich vonstatten. Da ist der Neujahrsmorgen oft nicht ganz so schön. Ein besonderes Angebot ist daher das Katerfrühstück am Neujahrstag ab 9 Uhr im Haus Sondermann. Alle Nachteulen und Partypeople können für 10 Euro neue Kraft und Energie für das Jahr 2020 tanken.

Nur bis zum frühen Abend geöffnet

Wer es etwas ruhiger mag, den Jahreswechsel in den eigenen vier Wänden verbringen möchte und vorher etwas Schmackhaftes essen möchte, der kann im Restaurant „Bürgerstube (Kolpingstraße 11) einkehren. Bis 22 Uhr ist die Küche geöffnet und es wird ein vielfältiges Angebot für Gaumen und Magen geboten. Auch das Restaurant „Kleine Schweiz“ (Wimmersberger Straße 125) öffnet am Silvesterabend seine Pforten und lädt zum Abendmenü ein.

Büffelmozzarella und Hirschrücken

Hirsch gibt es an Silvester im Langenberger Restaurant „Hirsch“. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ganz exquisit kann man am 31. Dezember ab 18 Uhr im Restaurant Hirsch in Langenberg (Hauptstraße 62) speisen. Es wird ein Fünf-Gänge-Menü gereicht. Als Vorspeise wird Büffelmozzarella mit Parmaschinken und Tomatenreduktion serviert. Es folgt ein Brunnenkressesüppchen mit Zwiebelconfit. Der dritte Gang besteht aus Knurrhahn-Spitzen auf Zitronen-Mascarponerisotto. Der Hauptgang verspricht einen besonderen Leckerbissen. Die Gäste können zwischen Hirschrücken auf Wacholderreduktion mit pochierter Birne, Kartoffelbaumkuchen und ausgebackenem Feldsalat oder Kabeljaufilet mit Hummer-Brandyschaum mit Kartoffelbällchen wählen. Der Gaumenschmaus endet mit einem Quarkmousse mit kandierten Orangen und geschmorten Früchten. 48,50 Euro kostet das Fünf-Gänge-Menü pro Person.