Velbert. Die Velberter Feuerwehr musste am Wochenende zu mehreren Motorsägeneinsätzen rausrücken. An mehreren Stellen lagen Bäume quer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Velbert: Sturm knickte mehrere Bäume – Feuerwehr im Einsatz

Das schlechte Wetter und der Sturm haben die Velberter Feuerwehr am Wochenende gut beschäftigt. Schon um 8.36 Uhr musste die hauptamtliche Wache am Sonntag zum Ziegeleiweg in Nierenhof ausrücken, weil eine entwurzelte Lärche quer über der Fahrbahn lag und unter anderem die Zufahrt zu einer Firma blockierte. Hier war das Hindernis mit der Säge schnell beseitigt.

Von Nierenhof ging es direkt weiter zur vom-Bruck-Straße, wo an der Ecke Birkental ebenfalls eine Lärche auf der Straße lag. Noch während die Einsatzkräfte dieses Hindernis zerlegten und aus dem Weg räumten, wurden sie von einem Radfahrer informiert, dass ein Baum samt Krone den nahen Panorama-Radweg blockiere. Die Kollegen zogen daher als nächstes zu dem fußläufig erreichbaren Hindernis weiter und beseitigten den auf dem Radweg liegenden Ahorn.

Ein großer Ast war abgebrochen

Um einiges aufwendiger gestaltete sich die Beseitigung eines Gefahrenbaumes, zu der die hauptamtliche Wache um 11.26 Uhr gerufen wurde. An der Straße Am Schlagbaum am Rande von Tönisheide war bereits in der Nacht ein großer Ast eines Baumes abgebrochen und in eine benachbarte Weide gestürzt. Nun drohte der Baum nicht nur auf die Fahrbahn zu stürzen, sondern entpuppte sich auch als akute Gefahr für angrenzende Gebäude und eine Freileitung. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Velbert

Aufgrund der nicht ganz einfachen Lage, die sich der Feuerwehr bot, informierten die Einsatzkräfte den Geschäftsbereichsleiter Forst der Technischen Betriebe, Peter Tunecke. Gemeinsam mit dem Forstwirt und unter Einsatz der Drehleiter schnitten die Kollegen der Feuerwehr den Baum Stück für Stück zurück. Dabei stellte sich heraus, dass der Baum im Stamminnern bereits fortgeschritten verfault war. Erst um kurz nach 15 Uhr war dieser Einsatz beendet.

Noch während die hauptamtliche Wache in Tönisheide tätig war, wurde um 12.25 Uhr ein weiterer Gefahrenbaum vom Wanderweg zwischen Parkstraße und Kopernikusstraße gemeldet. Diesen Einsatz übernahm ein freiwilliger Löschzug aus Velbert-Mitte, wurde aber nicht selber tätig, weil die Krone eines Baumes abgebrochen war und in einiger Höhe in einem anderen Baum hing. Nach Begutachtung durch die Technischen Betriebe sperrten diese den Weg komplett ab, die TBV wollen die Gefahrenstelle am Montag beseitigen.