Velbert: Stammzellspender-Registrierung für Lehrer abgesagt

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und der dadurch ausgelösten Atemwegserkrankung COVID-19 verschiebt die DKMS bis auf Weiteres alle geplanten Veranstaltungen und Aktionen zur Registrierung neuer potenzieller Stammzellspender, auch die für den 17. März geplante Aktion für den Velberter Lehrer Thomas.

Auch in diesen Tagen sind Patienten in aller Welt dringend auf Unterstützung und die Vermittlung eines passenden Stammzellspenders angewiesen. „Wir dürfen keinen Patienten, der aktuell einen Stammzellspender sucht oder auf ein lebensrettendes Stammzelltransplantat wartet, im Stich lassen. Ich bitte in dieser schwierigen Situation dringend darum, sich weiterhin als Spender zur Verfügung zu stellen“, so die Vorsitzende der DKMS-Geschäftsführung, Elke Neujahr.

Lehrer Thomas braucht dringend eine Stammzellspende. Foto: DKMS

In Absprache mit Velbertern

Aus diesem Grund und in Absprache mit den Lehrern der Gesamtschule Velbert-Mitte, die die Aktion ins Leben gerufen haben, bietet die DKMS die Möglichkeit einer Online-Registrierungsaktion. Dort kann sich jeder Interessierte unkompliziert online ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Der speziell auf Thomas zugeschnittene Link heißt: https://www.dkms.de/thomas-will-leben. Mithilfe von drei Wattestäbchen und einer genauen Anleitung kann jeder den Wangenschleimhautabstrich selbst vornehmen und per Brief an das DKMS-Labor in Dresden senden. Im DKMS-Labor werden dann die individuellen Gewebemerkmale des Spenders analysiert, die eine Registrierung in der DKMS sowie eine Aufnahme in internationale Suchregister möglich machen.