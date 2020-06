Velbert: Stadt begrüßt Konjunkturprogramm des Bundes

Velbert. Der Velberter Kämmerer Christoph Peitz bezeichnet das Konjunkturpaket als positiv. Dieses soll den Konsum anregen – und auch den Kommunen helfen.

Als Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend die Eckpunkte des gewaltigen Corona-Konjunkturpakets des Bundes verkündete, da sprach er von einem „Wumms“, um aus der Krise zu kommen. Zwar bedient sich der Velberter Kämmerer Christoph Peitz bei seiner ersten Einschätzung des Programms nicht ganz einer solch bildhaften Sprache. Doch: „Das ist ein positives Ergebnis und ein gutes Signal“, gibt sich Peitz zufrieden. Denn auch für die Kommunen böten die beschlossenen Konjunkturmaßnahmen einiges an Hilfen.

Glücklich zeigt sich der Kämmerer unter anderem darüber, dass der Bund die Hälfte der corona-bedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 11,8 Milliarden Euro übernehmen und den Kommunen zukommen lassen will. Doch das dürfe nicht alles sein: „Dies setzt voraus, dass das Land die andere Hälfte übernimmt. Das wäre dann eine große Erleichterung.“ Auch für Velbert: Für das laufende Jahr hatte die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 49,6 Millionen Euro kalkuliert. Nun rechnet sie nach aktuellem Stand mit gerade einmal 31 Millionen Euro.

Hohe Steuerausfälle

Das ist noch nicht alles, was Steuerausfälle anbelangt: Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werde wegen der Corona-Krise sinken, so Peitz. Zahlen zu den gesamten Mindereinnahmen könne man aber noch nicht nennen. „Zudem haben wir unter anderem Ausfälle bei den Kita- und Ogata-Elternbeiträgen, wir mussten Mehraufwendungen für die Anschaffung von Schutzmasken etwa für die Stadt, Schulen und Feuerwehr stemmen. Auch werden wir noch sehen, wie sich die Kreisumlage entwickelt. Im Zweifel werden wir für Velbert weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.“ Dies sei ein „ganz bunter Blumenstrauß, der zu erheblichen Verwerfungen im Haushalt“ führen werde.

Was dies im einzelnen auch für Ausgabeposten und Leistungen der Stadt bedeuten werde, sei noch nicht klar. Doch Peitz betont: „Wir sehen die Stadt aber auch in der Rolle, als Auftraggeber weiter investieren zu wollen.“ Sprich: Dort Geld in die Hand zu nehmen, wo es gehe – zumal es in NRW schon einen Gesetzesentwurf gebe, demnach es in diesem Jahr keine Haushaltssperren oder Nachtragshaushalte geben solle.

Kämmerer begrüßt auch Senkung der Mehrwertsteuer

Umso mehr begrüßt der Kämmerer, dass das nun beschlossene Konjunkturpaket – neben den Hilfen bei der Gewerbesteuer – noch weitere Erleichterungen für die Kommunen auf den Weg bringt. Etwa bei der befristeten Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent (ermäßigter Satz von sieben auf fünf Prozent). Denn dies rege nicht nur zu Konsum an, sondern senke ebenfalls die Rechnungen, die die Stadt bezahlen müsse. „Auch diese Maßnahme ist nur zu begrüßen“ – ebenso wie die Entscheidung, dass der Bund künftig 75 statt bislang 50 Prozent der Kosten für die Unterkunft für Empfänger von Sozialleistungen übernimmt. Zwar laufe dies in erster Linie auf Kreisebene, berichtet Peitz weiter. Aber der Wunsch sei da, „dass der höhere Bundesanteil vom Kreis an die kreisangehörigen Städte weitergegeben wird“.

Hoffnung auf spätere Übernahme der Altschulden

Keine Abwrackprämie für alle Autos Bei dem Konjunkturprogramm wurde zunächst eine Abwrackprämie auch für Autos mit Verbrennungsmotor diskutiert – nun soll es lediglich eine verdoppelte Prämie in Höhe von 6000 Euro als Anreiz für den Kauf eines neuen Elektroautos geben. Das bedauert Rainer Gölz, Chef des Velberter Automobilzulieferers Witte. Denn: „In Deutschland hängen etwa 2,5 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt am Auto. Die Diskussion um staatliche Förderungen hätte die Sicherung dieser Arbeitsplätze mehr in den Mittelpunkt rücken sollen.“ Sein Unternehmen hätte eine Förderung begrüßt, die auch moderne und effiziente Verbrenner umfasst, da nur diese in relevanten Stückzahlen sofort verfügbar seien. „Damit wäre ein unmittelbarer und deutlich wirksamerer Konjunkturimpuls gesetzt worden.“

In einem weiteren Punkt hofft Peitz auf spätere Nachbesserungen: Nämlich bei der zunächst angedachten, jetzt aber im Konjunkturprogramm nicht beschlossenen Übernahme der Altschulden der Kommunen. „Wenn das noch käme, würden wir es auch gerne mitnehmen.“ Allerdings habe die Stadt die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre genutzt, um durch die Verlängerung der Kredite zu besseren Bedingungen die Zinsbelastung zu reduzieren. Stand 31. Dezember 2019 beträgt der Schuldenstand der Stadt 265 Millionen Euro – davon sind 144 Millionen Euro Kassenkredite, was sozusagen der „Dispokredit“ der Stadt ist, und 121 Millionen Euro an langfristigen Kassenkredite.

Was das Konjunkturpaket nun der Stadt finanziell genau bringen wird, müsse man aber noch abwarten. „Das Programm ist gerade erst verkündet worden, deshalb sind wir bei den Zahlen noch nicht in die Tiefe gedrungen“, sagt Peitz.

Kinder-Bonus freut Eltern

Eine andere Zahl hingegen ist schon klar: Und zwar der Bonus von 300 Euro, den Eltern nun pro Kind als Corona-Hilfe erhalten. Dies freut beispielsweise Friederike Kögler, die zwei Töchter hat: „Das ist natürlich für alle Eltern eine Erleichterung.“ Ob der Bonus tatsächlich ein Anreiz sei, für dieses Geld einkaufen zu gehen, werde sich aber noch zeigen. „Viele werden auch einfach froh sein, mit den Mitteln entstandene Kosten zu decken“, so die Velberterin.