Velbert. Männer verschaffen sich unter einem Vorwand Zutritt zu seiner Wohnung. Hinterher ist das Portemonnaie des Mannes weg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Velbert: Senior wird Opfer von Lederjacken-Betrügern

Ein 84 Jahre alter Mann ist in Neviges am Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung des Seniors verschafft und dort Bargeld entwendet. Die Polizei warnt vor allem ältere Mitbürger vor den Maschen der Betrüger.

Gegen 13 Uhr wurde der Rentner auf dem Nachhauseweg von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Sie boten ihm eine vermeintlich hochwertige Lederjacke zum Kauf an. Der 84-Jährige gab zunächst an, kein Geld bei sich zu haben. Doch durch geschickte Gesprächsführung schafften die Betrüger es, den Rentner davon zu überzeugen, einen der beiden mit in seine Wohnung zu nehmen, wo der Kauf abgewickelt werden sollte. Als der Mann kurz darauf die Wohnung verließ, stellte der Nevigeser fest, dass sein Portemonnaie entwendet worden war. Der 84-Jährige konnte einen Täter des Duos wie folgt beschreiben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, normale Statur, graue Haare, Drei-Tage-Bart und südeuropäisches Erscheinungsbild. Zu dem anderen Mann liegt keine Personenbeschreibung vor. Dieser soll jedoch mit einem weißen Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen unterwegs gewesen sein Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Polizei warnt Senioren vor Betrügern

Vor dem Hintergrund dieses aktuellen Betrugsfalles warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann noch einmal eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern, welche sich gezielt ältere Mitbürgerinnen oder Mitbürger als Opfer aussuchen. Diese klingeln an der Haustür von Seniorinnen oder Senioren und versuchen, sich unter einem Vorwand Zugang in die Wohnungen zu verschaffen. Oftmals geben sie sich dabei als Mitarbeiter von Stadtwerken, Telekommunikationsanbietern oder Handwerksbetrieben aus, welche nur kurz einige Messungen durchführen müssten.

Auch der Trick, angeblich hochwertige Lederjacken verkaufen zu wollen, ist eine für die Polizei nicht neue Masche der Betrüger. Die Botschaft der Polizei in diesen Fällen lautet: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Wohnungstür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder durch ein Fenster oder benutzen Sie die Türsprechanlage. Falls sich jemand mit einem vermeintlich echten amtlichen Dokument ausweist, rufen Sie erst unter einer Ihnen persönlich bekannten Nummer bei dem vermeintlichen Auftraggeber an, und lassen Sie sich die Richtigkeit des Besuches bestätigen.“ Verdächtige Beobachtungen sollten sofort an die Polizei gemeldet werden – auch unter der Notrufnummer 110.