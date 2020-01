Velbert. An den Velberter Gymnasien habe es nie all zu viele dieser Abitur-Prüfungen gegeben. Durch Abschaffung gebe es mehr Gerechtigkeit bei der Prüfung

Velbert: Schulleiter begrüßen Wegfall der Abweichungsprüfung

Oberstufenschüler, die sich bei der schriftlichen Abitur-Prüfung selbst übertreffen, können ihre Note in Zukunft auch in NRW ohne weiteres Zittern feiern. So sieht es eine Neuregelung des Schulministeriums in der Ausbildungs und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe vor.

Bisher müssen Schüler, deren Abiturprüfung um vier oder mehr Punkte nach oben oder unten von der Durchschnittsnote aus der Qualifikationsphase abweicht, eine weitere mündliche Prüfung zur Bestätigung ablegen. NRW ist bis dato das einzige Bundesland, in der es die zusätzliche Abweichungsprüfung gibt. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) kritisiert: „Während in anderen Bundesländern eine gute schriftliche Abiturleistung bestehen bleibt, müssen Abiturientinnen und Abiturienten in NRW diese durch eine verpflichtende Nachprüfung bestätigen.“ Die Neuregelung wird erstmals für Schüler, die im Schuljahr 2020/21 in die Qualifikationsphase eintreten gültig.

„Manchmal haben sie eben einfach einen guten Tag“

Schulleiter Markus Ueberholz vom Gymnasium Velbert-Langenberg freut sich über den Wegfall der Abweichungsprüfung, da mit ihr auch eine organisatorische Entlastung einherginge. „In Jahrgängen mit vielen Abweichungsprüfung haben die Prüfungspläne auch die Unterrichtsplanung von Schülern, die keine Prüfungen haben beeinflusst“. Bis auf Ausnahmen mache die Zahl der Nachprüflinge allerdings einen sehr geringen Anteil aus. Zu den Schülern, die sich in den Prüfungen so sehr verbesserten, sagt der Schulrektor: „Diese Schüler haben sich die gute Note erarbeitet. Da braucht es keinen weiteren Nachweis für. Manchmal haben Schüler einfach mal einen guten Tag bei der Prüfung und auch das soll doch jedem gegönnt sein.“

Auch beim Nikolaus-Ehlen-Gymnasium wird der neue Beschluss positiv aufgenommen. Jens Raffenberg, kommissarischer Schulleiter, sah die bisherige Vorgehensweise als überflüssig, denn: „So viele Schüler hatten wir nie wirklich, die in eine solche Nachprüfung mussten. Zudem haben die Prüfungen letztendlich in den meisten Fällen keinen großen Einfluss auf die Endnote genommen“.

„Zu viele Schulen bewerten die Leistungen als zu gut!

Mit der neuen Regelung sieht Raffenberg auch einen weiteren Effekt: mehr Fairness bei der Notengebung zwischen allen Abiturienten. So würden viele Schulen die Abweichungsprüfungen nutzen, um eine schlechte Abiturprüfung auszugleichen. „Es gibt Schulen, die in den zwei Jahren Qualifikationsphase überwiegend gute Note vergeben. Da die Abiprüfungen allerdings zentral gestellt werden, kommt es dann nicht selten zu einer Abweichung zum Notendurchschnitt“. Die mündliche Prüfung würde dann genutzt werden, um den Prüflingen doch eine bessere Note geben zu können. Damit spricht der Schulleiter einen Kritikpunkt an, den es bereits seit Jahren von vielen Seiten gibt: „Zu viele Schulen bewerten die Leistungen der Abiturienten zu gut“.

Schüler können selbst entscheiden

Trotz der neuen Bestimmung sollen Schüler weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Noten durch mündliche Prüfungen zu verbessern oder noch fehlende Punkte für das Abitur zu sammeln. Dies können die Schüler dann selbst entscheiden. „Diese Entscheidung in die Hand der Prüflinge zu legen, stärkt die Selbstständigkeit“ lobt Direktor Ueberholz.