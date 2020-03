Das Historische Bürgerhaus in Velbert-Langenberg bleibt vorerst leer. Die Stadt Velbert hat bis Anfang April alle Veranstaltungen abgesagt.

Coronavirus Velbert sagt alle Veranstaltungen in städtischen Häusern ab

Velbert. Die Stadt Velbert hat vorerst alle Veranstaltungen in städtischen Spielstätten abgesagt. Andere Organisatoren ziehen nach. Karten weiter gültig.

Die Stadt Velbert sagt alle bis 2. April geplanten Veranstaltungen in den städtischen Veranstaltungshäusern ab. Dazu zählen unter anderem die Vorburg des Schlosses Hardenberg und das Historische Bürgerhaus Langenberg sowie die Aulen der Schulen. Diese Entscheidung traf heute der unter dem Vorsitz von Bürgermeister Dirk Lukrafka tagende Verwaltungsvorstand.

„Wir wollen mit dieser vorbeugenden Maßnahme das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus reduzieren“, so der Bürgermeister. Er appelliere an die Eigenverantwortlichkeit aller Veranstalter. Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden seien nicht grundsätzlich abzusagen. Es sei jedoch notwendig, das Risiko einer Ansteckung in der Veranstaltung zu bewerten und abzuwägen, ob eine Absage gerechtfertigt sein könnte.

Lukrafka sagt weiter: „Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine bestätigten Erkrankungsfälle in Velbert gibt, so bitte ich Sie: Helfen Sie mit, das Risiko der Ausbreitung des Virus in unserer Stadt zu reduzieren.“

Karten für das Kulturprogramm behalten ihre Gültigkeit

Auch alle Veranstaltungen in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges sind vorerst abgesagt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die Leiterin des Kultur- und Veranstaltungsbetriebes Velbert, Dr. Linda Frenzel, weist darauf hin, dass bereits fieberhaft nach neuen Terminen gesucht werde. „Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben.“ Die Karten fürs Kulturprogramm behalten ihre Gültigkeit, so Frenzel. Gäste können also einfach mit ihrer jetzigen Karte den neuen Termin besuchen. Wer jedoch seine Karte zurückgeben möchte, müsse warten, bis die neuen Termine feststehen. Erst dann werde es die Möglichkeit einer Rückerstattung geben. „Wir bedauern diese Spielplanänderung und bitten um Verständnis.“

Grundlage der Entscheidung der Stadt Velbert ist der vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW an die Städte und Kreise herausgegebene Erlass zur Durchführung von Veranstaltungen, um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zu verhindern.

Krisenstab des Kreises Mettmann gibt Empfehlungen

Velbert Geld zurück für USA-Reisende Die USA haben einen 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus der EU verhängt. Dieser tritt am 13. März in Kraft. Wer schon eine Reise in die Vereinigten Staaten gebucht hat, braucht sich aber keine Sorgen machen, versichert Ana Represas vom Reisebüro 303: „Wer eine Pauschalreise gebucht hat, bekommt sein Geld zurück, da die Reise storniert wird. Die Veranstalter sind da aktuell sehr kulant.“ Die großen Veranstalter gewähren zudem die Möglichkeit, Reisen bis einschließlich Oktober kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. „Wer in einem Land oder einer Region Urlaub machen möchte, für die es keine Reisewarnung gibt, für den gelten aber nach wie vor die AGBs“, sagt Ana Represas. Ihr Reisebüro biete aber Beratung an, „wenn sich jemand ängstigt oder Sorgen macht, ob das Reiseziel noch geeignet ist.“

Für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden hat das Ministerium geregelt, dass derartige Veranstaltungen abgesagt werden, beziehungsweise bei sportlichen Großveranstaltungen eine Durchführung nur ohne Zuschauerbeteiligung in Betracht kommt. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 erwarteten Teilnehmenden – dieser Teil betrifft die geplanten Velberter Veranstaltungen - ist wie bisher eine individuelle Einschätzung erforderlich, ob und welche Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Vor dem Hintergrund dieses Erlasses und in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt hat der Krisenstab des Kreises am Dienstag (10. März) den kreisangehörigen Städten für geplante Veranstaltungen mit dieser Zahl an Teilnehmenden eine Reihe von Hinweisen und Empfehlungen unter Heranziehung der Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) an die Hand gegeben. Entscheidend für eine Risiko-Bewertung sind die Zusammensetzung der Teilnehmenden, Art und Typ der Veranstaltung sowie Möglichkeiten der Kontrolle im Falle eines Krankheitsausbruches

Diese Veranstaltungen fallen aus

Folgende Veranstaltungen fallen aus:

Freitag, 13. März: Die Schöne und das Biest (Karten behalten ihre Gültigkeit), zweisprachige Vorlesestunde in der Zentralbibliothek Velbert,

Samstag, 14. März: Kreativmarkt im Gemeindezentrum Glocke (Neviges), Konzert der „Sinfonietta Wuppertal“ ist umgewandelt in eine Generalprobe (Langenberg, nur für Angehörige),

Sonntag, 15. März: „Nordlichter“, Bürgerhausorchester Collegium Musicum, Offene Druckwerkstatt im Atelier „Schnittstelle“ in Bonsfeld, 31. Neandertallauf (Erkrath),

Freitag, 20. bis Sonntag, 22. März: Musical „13“,

Samstag, 21. bis Sonntag, 22. März; Markt Frühlingserwachen,

Freitag, 27. März: Markus Barth,

Samstag, 28. März: „Langenberg singt!“ (Alldiekunst-Haus),

Sonntag, 29. März: Frederick, Kunsthistorische Führungen im Bürgerhaus Langenberg.

