Velbert: Polizisten bei Einsatz auf Berliner Straße verletzt

Velbert-Mitte. Zwei Polizisten sind beim Versuch, nach einem Streit eine Ansammlung aufzulösen, verletzt worden. Auch gegen einen der Beamten wird nun ermittelt

Ein Streit zwischen mehreren Personen hat am Samstag, 25. April, zu einem Polizeieinsatz auf der Berliner Straße geführt, in dessen Nachgang auch ein Verfahren gegen einen Polizisten eingeleitet worden ist. Gegen 20.30 Uhr schritten Beamte in einen privaten Streit zwischen mehreren Beteiligten ein. Nach einem klärenden Gespräch wollten die Polizisten eigentlich wieder fahren – da sich jedoch in unmittelbarer Nähe noch weitere Beteiligte der Auseinandersetzung aufhielten und eng beieinander lautstark diskutierten, blieben die Beamten, um die Ansammlung aufzulösen. Doch die Gruppe wollte den Anweisungen nicht Folge leisten, heißt es im Polizeibericht. Stattdessen beleidigten einige der Anwesenden die Polizisten, es folgten handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen und der Polizei, in deren Verlauf zwei Beamte verletzt wurden. Einen Velberter nahm die Polizei in Gewahrsam und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Ein Zeuge des Streits filmte den Einsatz und stellte einen kurzen Mitschnitt ins Internet. Aufgrund dieser Bilder wurde ein Strafverfahren gegen einen am Einsatz beteiligten Polizeibeamten eingeleitet. Dieses Verfahren wird aus Neutralitätsgründen vom Polizeipräsidium Düsseldorf geführt.