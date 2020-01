Brand Velbert: Polizei sucht nach Containerbrand in Neviges Zeugen

Velbert. Passanten bemerkten einen brennenden Piercontainer und alarmierten die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Stadthalle Neviges hatten Passanten am Dienstagabend gegen halb sieben einen brennenden Altpapiercontainer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand an der Bushaltestelle Stadtgarten sehr schnell löschen. Wie die Polizeibehörde Mettmann mitteilt, ist durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro entstanden.

Feuerwehr und Polizei sind sich einig, dass es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung handeln muss. Eine Selbstentzündung könne ausgeschlossen werden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich telefonisch unter 02051/ 946-6110 melden.