Velbert: Polizei stoppt Motorradfahrer mit 98 km/h

Foto: Polizei ME

Fast jedes Wochenende ist die Polizei im Kreis Mettmann im Einsatz, um auf beliebten Motorradstrecken die Fahrer zu kontrollieren. In Velbert waren diesmal die Kuhlendahler und die Nierenhofer Straße Schwerpunkt der Kontrolle.

Velbert. Die Kreispolizei hat am Wochenende Verkehrskontrollen durchgeführt. In Velbert standen die Kuhlendahler und die Nierenhofer Straße im Fokus.

Die Bilanz stimme äußerst nachdenklich – das ist das Fazit der Kreispolizei nach den Verkehrskontrollen vom Wochenende. Besonders im Fokus standen dabei beliebte Motorradstrecken – etwa die Kuhlendahler und die Nierenhofer Straße in Velbert oder das Mettmanner Neandertal. Allein auf den beiden Velberter Straßen waren gleich 20 Mal Fahrer deutlich zu schnell unterwegs.

Den ganzen Sonntag über waren die Beamten auf den Straßen im Kreis Mettmann unterwegs, unter anderem mit dem ProVida-Motorrad, das auch während der Fahrt die Geschwindigkeit von Fahrzeugen messen und Videoaufnahmen der Fahrzeuge machen kann.

Motorradfahrer doppelt so schnell wie erlaubt

Nicht immer fallen Motorradfahrer auf, weil sie zu schnell unterwegs sind – manchmal auch deswegen, weil die Schalldämpferanalge manipuliert worden ist. Foto: Oliver Berg / dpa

In Velbert hatte die Polizei am Sonntag insbesondere die Nierenhofer sowie die Kuhlendahler Straße im Blick. Im negativen Sinn den Vogel abgeschossen hat ein 48-jähriger Essener: Der Mann war auf seiner Triumph mit 98 km/h anstelle der höchstens erlaubten 50 km/h unterwegs. Auf den Mann warten nun nach Angaben der Polizei ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie „eine empfindliche Geldstrafe“.

Noch getoppt wurde der Essener nur noch von einem anderen Motorradfahrer auf dem Mettmanner Südring: Hier sind 70 km/h erlaubt, den KTM-Fahrer erwischten die Beamten mit 139 km/h. Außerdem missachtete der Mann mehrfach das Überholverbot, seine Reifen waren abgefahren und seine Schalldämpferanlage manipuliert. Auch dieser Biker darf bald für einige Monate nicht mehr fahren und muss eine Geldstrafe zahlen.

Weitere Kontrollen sollen folgen

Neben Zweiradfahrern die zu schnell unterwegs waren, musste die Polizei noch andere Verstöße ahnden: Acht Fahrer hielten sich nicht an Überholverbote, zwei trugen laut Polizeibericht „nur unzulässige“ Helme und zwei andere Fahrer hatten ihre Schalldämpferanlagen manipuliert.

Auch an den kommenden Wochenenden werde weiter kontrolliert, kündigt die Kreispolizei an – vor allem, weil in der „noch immer junge Motorradsaison leider schon zwei im Straßenverkehr gestorbene Motorradfahrer“ zu verzeichnen sind.