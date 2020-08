Foto: Polizei ME

Verkehr Velbert: Polizei legt auffällig getunten BMW still

Velbert. Die Karosserie schleift an den Reifen, die Beleuchtung funktioniert nicht und Achsteile sind Lose: Fahrer erwartet hohes Bußgeld und Punkte.

Getunt, aber mit vielen Mängeln: Zwei Kradfahrern der Polizei ist am Donnerstag auf der Tönisheider Straße ein auffällig getunter BMW aufgefallen An dem fast 28 Jahre alten BMW der 3er-Serie wurden eine Vielzahl von technischen und baulichen Veränderungen festgestellt. Darunter eine besonders auffällige Tieferlegung des Fahrwerks, veränderte Rad- und Reifenkombinationen, der Anbau eines überdimensionalen Heck-Spoilers und noch einiges mehr. Der 29-jährige Fahrer konnte die Zulässigkeit der Umbauten nicht nachweisen.

Schleifspuren an den Reifen

Stattdessen aber zeugten Schleifspuren an den Reifen und der Karosserie davon, dass hier einiges nicht ordnungsgemäß sein konnte. Ein TÜV-Sachverständiger stellte umfangreiche Mängel fest, die letztendlich zum amtlichen Attest der absoluten „Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs“ führten - dabei unter anderem:-Falsche Rad-Reifenkombination nach Tieferlegung / durch Schleifen an der Karosserie erkennbar beschädigte Reifen, die zusätzlich auf den Laufflächen abgefahren waren. Achsteile waren lose, viele Mängel gab es bei der Beleuchtung und das Fahrzeug war durch Veränderungen im Bereich der Abgasanlage zu laut.

Gefährliches Fahrzeug

Das Fahrzeug wurde sofort stillgelegt. Dem zuständigen Straßenverkehrsamt in Mettmann wurde Kenntnis vom Zustand des Fahrzeugs gegeben. Von dort erfolgte deshalb die sofortige Stilllegung dieses gefährlichen Fahrzeugs. Der 29-jährige BMW-Fahrer bekam eine Anzeige, die ein Bußgeld in einem höheren dreistelligen Euro-Bereich zur Folge haben und zusätzlich mindestens einen Punkt auf das Konto des Mannes in Flensburg bringen wird.